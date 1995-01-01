Рамка для фотографий формата 20х30 см итальянского бренда ZEP серии Enna выполнена в двухцветном исполнении: снаружи багет темно-серый с древесной текстурой, а внутри – тонкое белое «паспарту», тоже «под дерево», работающее на контрасте. Как багет, так и задник рамки выполнены из экологически безопасного и прочного МДФ материала (древесноволокнистая плита средней плотности). Предусмотрена ножка для установки на стол или полку, а также настенное крепление, в обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.

В дизайне рамки ощущается элегантность современного итальянского стиля: функциональность и чистые формы.

Характеристики