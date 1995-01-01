Небольшой альбом с обложкой из высококачественной текстурированной бумаги на 36 фотографий формата 15x20 см. Фотокарточки размещаются на черных пластиковых листах с прозрачными кармашками, без полей для подписи. В окошко на лицевой стороне обложки можно установить личную фотографию или какую-либо картинку. 6 цветов в ассортименте.

Бренд ZEP принадлежит небольшой семейной компании ZEP s.r.l. из Италии. Основанная в 1988 году, она уже более 30 лет производит фотоальбомы, рамки, сувениры и различные аксессуары для фотографий.