Рамка для фотографий формата 15x20 см. Багет выполнен из пластика - достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала, задник прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности, как горизонтально так и вертикально.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.