Рамка для фотографий формата 15х20 см итальянского бренда ZEP серии Adler выполнена в двух цветах: снаружи багет темно-коричневый с древесной текстурой, а внутри – чистая белая окантовка, работающая на контрасте. Багет выполнен из пластика (полистирол), а задник – из листа МДФ. Предусмотрена ножка для установки на стол или полку, а также настенное крепление, в обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.

В дизайне рамки ощущается элегантность современного итальянского стиля: функциональность и чистые формы.

Характеристики