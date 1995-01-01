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Фоторамка ZEP 15x20 см Enna Grey (EG268G)

  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
  • 15x20 см Enna Grey (EG268G)
Код товара:УТ-00091692
Артикул:EG268G

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 15х20 см итальянского бренда ZEP серии Enna выполнена в двухцветном исполнении: снаружи багет темно-серый с древесной текстурой, а внутри – тонкое белое «паспарту», тоже «под дерево», работающее на контрасте. Как багет, так и задник рамки выполнены из экологически безопасного и прочного МДФ материала (древесноволокнистая плита средней плотности). Предусмотрена ножка для установки на стол или полку, а также настенное крепление, в обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.

В дизайне рамки ощущается элегантность современного итальянского стиля: функциональность и чистые формы.

Характеристики

  • Материал: МДФ
  • Размер фотографии: 15 х 20 см
  • Размер рамки: 25 х 19.5 х 1.5 см
  • Ширина багета: 3 см
  • Вес: 600 г