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Фоторамка ZEP 15x20 см B15668 Gubbio, серебро

  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
  • 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
Код товара:УТ-00095236
Артикул:B15668

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий ZEP Gubbio произведена в Италии. Фронтальная часть багета выполнена из рельефного металла с серебряным покрытием, задник сделан из натурального дерева. Рамка оснащена ножкой для размещения на столе или полке (вертикально или горизонтально), подвешивание на стену у этой модели не предусмотрено. Элегантный европейский дизайн, идеально подходит в качестве подарка на день рождения или другой праздник.

Характеристики

  • Материал багета: металл с серебряным покрытием, задник: дерево
  • Размер фотографии: 15 х 20 см
  • Цвет: серебристый
  • Вес: 505 г (с коробкой)
  • Размеры: 23.5 х 18.5 х 1 см
  • Размер упаковки: 24.5 х 20 х 3 см
  • Страна производства: Италия