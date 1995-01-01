Рамка для фотографий ZEP Gubbio произведена в Италии. Фронтальная часть багета выполнена из рельефного металла с серебряным покрытием, задник сделан из натурального дерева. Рамка оснащена ножкой для размещения на столе или полке (вертикально или горизонтально), подвешивание на стену у этой модели не предусмотрено. Элегантный европейский дизайн, идеально подходит в качестве подарка на день рождения или другой праздник.

Характеристики