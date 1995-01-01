Фоторамка ZEP 15x20 см B15668 Gubbio, серебро
Код товара:УТ-00095236
Артикул:B15668
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х20 см
Материал багетаМеталл
Цвет багетаСеребристый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий ZEP Gubbio произведена в Италии. Фронтальная часть багета выполнена из рельефного металла с серебряным покрытием, задник сделан из натурального дерева. Рамка оснащена ножкой для размещения на столе или полке (вертикально или горизонтально), подвешивание на стену у этой модели не предусмотрено. Элегантный европейский дизайн, идеально подходит в качестве подарка на день рождения или другой праздник.
Характеристики
- Материал багета: металл с серебряным покрытием, задник: дерево
- Размер фотографии: 15 х 20 см
- Цвет: серебристый
- Вес: 505 г (с коробкой)
- Размеры: 23.5 х 18.5 х 1 см
- Размер упаковки: 24.5 х 20 х 3 см
- Страна производства: Италия