Фотоальбом ZEP 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо
Код товара:УТ-00079206
Артикул:NYB4620
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)11,4х15,2 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Фотоальбом с прозрачными пластиковыми кармашками для 200 фотографий формата 11х16 или 11.5х15 см. Листы альбома выполнены из плотной белой бумаги, они надежно скреплены между собой книжным переплетом. Рядом с фотографиями предусмотрены места для подписей. В оконце на лицевой стороне обложки можно разместить вашу личную фотографию или рисунок. Обложка сделана из плотного картона с тиснением.