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Фотоальбом ZEP 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо

  • 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо
  • 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо
  • 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо
  • 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо
  • 11x16 см 200 фото Kent Bordeaux, бордо
Код товара:УТ-00079206
Артикул:NYB4620

Товар не найден

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Описание
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Описание

Фотоальбом с прозрачными пластиковыми кармашками для 200 фотографий формата 11х16 или 11.5х15 см. Листы альбома выполнены из плотной белой бумаги, они надежно скреплены между собой книжным переплетом. Рядом с фотографиями предусмотрены места для подписей. В оконце на лицевой стороне обложки можно разместить вашу личную фотографию или рисунок. Обложка сделана из плотного картона с тиснением.