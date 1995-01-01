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Фотоальбом ZEP Colorado, 10x15 см, 36 фото, в ассортименте

  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
  • 10x15 см 36 фото Colorado, в ассортименте
Код товара:УТ-00081955
Артикул:KT4636

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Небольшой альбом с обложкой из высококачественной текстурированной бумаги на 36 фотографий формата 10х15 см. Фотокарточки размещаются на черных пластиковых листах с прозрачными кармашками, по 1 фото на странице, без полей для подписи. В окошко на лицевой стороне обложки можно установить личную фотографию или какую-либо картинку. 6 цветов в ассортименте.

Бренд ZEP принадлежит небольшой семейной компании ZEP s.r.l. из Италии. Основанная в 1988 году, она уже более 30 лет производит фотоальбомы, рамки, сувениры и различные аксессуары для фотографий.