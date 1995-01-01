Фотоальбом ZEP Colorado, 10x15 см, 36 фото, в ассортименте
Код товара:УТ-00081955
Артикул:KT4636
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий36 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаКлассика
Размер альбома16.5 х 13 х 5 см
Количество листов / страниц18 / 36
Крепление фотографийпластиковые кармашки
Крепление страництермосварка
Описание
Небольшой альбом с обложкой из высококачественной текстурированной бумаги на 36 фотографий формата 10х15 см. Фотокарточки размещаются на черных пластиковых листах с прозрачными кармашками, по 1 фото на странице, без полей для подписи. В окошко на лицевой стороне обложки можно установить личную фотографию или какую-либо картинку. 6 цветов в ассортименте.
Бренд ZEP принадлежит небольшой семейной компании ZEP s.r.l. из Италии. Основанная в 1988 году, она уже более 30 лет производит фотоальбомы, рамки, сувениры и различные аксессуары для фотографий.