Фоторамка ZEP 10х15 см Adler Brown (NT469B)
Код товара:УТ-00091683
Артикул:NT469B
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаКоричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см итальянского бренда ZEP серии Adler выполнена в двух цветах: снаружи багет темно-коричневый с древесной текстурой, а внутри – чистая белая окантовка, работающая на контрасте. Багет выполнен из пластика (полистирол), а задник – из листа МДФ. Предусмотрена ножка для установки на стол или полку, а также настенное крепление, в обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.
В дизайне рамки ощущается элегантность современного итальянского стиля: функциональность и чистые формы.
Характеристики
- Материал: Полистирол
- Размер фотографии: 10 х 15 см
- Размер рамки: 19 х 14 х 1.2 см
- Размер упаковки (коробка): 19 х 14 х 2.5 см
- Ширина багета: 2.5 см
- Вес с упаковкой: 175 г