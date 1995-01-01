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Фоторамка ZEP 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ

  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
  • 10x15 см, MG346 BROADWAY SILVER, МДФ
Код товара:УТ-00080072
Артикул:MG346

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из дерева (МДФ) - достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала, задник прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности, как горизонтально так и вертикально.

Компания ZEP s.r.l. была основана в Италии в 1988 году как небольшое семейное предприятие по производству рамок, альбомов и других аксессуаров, связанных с фотографией. Модельный ряд регулярно обновляется, следуя за тенденциями актуального европейского дизайна. Производство большей части продукции в начале 2000-х годов было перенесено в страны Азии, чтобы сохранить цены на доступном, демократическом уровне.