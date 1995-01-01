Фоторамка ZEP 10х15 см Enna Grey (EG223G)
Код товара:УТ-00091691
Артикул:EG246G
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии10х15 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаСерый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см итальянского бренда ZEP серии Enna выполнена в двухцветном исполнении: снаружи багет темно-серый с древесной текстурой, а внутри – тонкое белое «паспарту», тоже «под дерево», работающее на контрасте. Как багет, так и задник рамки выполнены из экологически безопасного и прочного МДФ материала (древесноволокнистая плита средней плотности). Предусмотрена ножка для установки на стол или полку, а также настенное крепление, в обоих случаях рамку можно расположить как вертикально, так и горизонтально.
В дизайне рамки ощущается элегантность современного итальянского стиля: функциональность и чистые формы.
Характеристики
- Материал: МДФ
- Размер фотографии: 10 х 15 см
- Размер рамки: 19.5 х 15 х 1.5 см
- Ширина багета: 3 см
- Вес: 250 г