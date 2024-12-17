Дальномерный фотоаппарат Зенит М Kit c Zenitar 35mm f/1.0
Код товара:УТ-00035713
Артикул:15001
Товар не найден
Характеристики
ОбъективZenitar 35mm f/1.0, 9 элементов в 8 группах, 10 лепестков диафрагмы, мин. расстояние фокусировки 0.8 м; байонет Leica M-Mount
Объектив, системаLeica M
Стабилизатор изображениянет
Датчик изображения24х36 мм CMOS
СветочувствительностьISO 200 - 6400
Количество эффективных пикселей, Мп24
Соотношение сторон3:2
Формат матрицыПолный кадр, 35 мм
Формат файлаDNG, RAW, JPEG
Серийная съемка3 кадра в секунду (до 12 снимков)
Баланс белогоавто, ручной, предустановки
Цветовое пространствоsRGB, Adobe RGB
Цифровой зумнет
Одновременная съемка фото и видеоНет
Автоспускесть
Размер фотоизображения5952 х 3976 и менее
Интервальная съемкаНет
Формат видеозаписи, сжатия, кодекиMOV
Видеосъемка1920 х 1080, 25 кадров в секунду, со звуком
Разрешение видеозаписи1920х1080
Битрейтнет данных
Продолжительность видеонет данных
Экспокоррекция+/- 3 EV с шагом 1/3 EV
Приоритет диафрагмыесть
Замер экспозициицентровзвешенный, оценочный или точечный
Ручная экспозицияесть
Выдержка1/4000 - 60 c.
Приоритет выдержкинет
Ручная фокусировкаесть, с помощью оптического дальномера
Функции автофокусанет
Внешняя вспышкагорячий башмак для вспышек
Встроенная вспышкаНет
Диоптрийная коррекцияесть
Видоискательоптический дальномерный с автоматическим исправлением параллакса
Дисплей3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT
Внутренняя памятьнет
Тип карты памятиSD, SDHC, SDXC - 1 слот
Беспроводное подключениеНет
Поддерживаемые карты памятиSD
Подключение к компьютерунет
Разъемынет
Карта памятиSD
Питаниелитий-ионный аккумулятор, 1800 мАч
Вес710 г (камера) + 740 г (объектив)
Размеры152 x 42 x 80 мм (камера) + 74 х 88 мм (объектив)
Вариант комплектацииС объективом, Kit
Дата анонса01.01.2019
Комплектациякамера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство со шнуром питания, ремешок кожаный, крышка "горячего башмака", крышка байонетного отверстия
Описание
Беззеркальный полнокадровый фотоаппарат Zenit M c применением в конструкции оптического дальномера обладает компактными размерами. Дизайн камеры получился узнаваемым, в стиле фото-техники Зенит и Зоркий. Комплект включает в себя фотоаппарат Zenit M, сверхсветосильный сменный объектив Zenitar 35 mm f/1,0 с байонетом M-mount и зарядное устройство для съёмного литий-ионного аккумулятора.