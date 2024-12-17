Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Дальномерный фотоаппарат Зенит М Kit c Zenitar 35mm f/1.0

Код товара:УТ-00035713
Артикул:15001

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беззеркальный полнокадровый фотоаппарат Zenit M c применением в конструкции оптического дальномера обладает компактными размерами. Дизайн камеры получился узнаваемым, в стиле фото-техники Зенит и Зоркий. Комплект включает в себя фотоаппарат Zenit M, сверхсветосильный сменный объектив Zenitar 35 mm f/1,0 с байонетом M-mount и зарядное устройство для съёмного литий-ионного аккумулятора.