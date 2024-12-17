Дальномерный фотоаппарат Зенит М Kit c Zenitar 35mm f/1.0



Код товара: УТ-00035713 Артикул: 15001 Код товара: УТ-00035713 Артикул: 15001 Объектив Zenitar 35mm f/1.0, 9 элементов в 8 группах, 10 лепестков диафрагмы, мин. расстояние фокусировки 0.8 м; байонет Leica M-Mount Объектив, система Leica M Стабилизатор изображения нет Датчик изображения 24х36 мм CMOS Светочувствительность ISO 200 - 6400 Количество эффективных пикселей, Мп 24 Соотношение сторон 3:2 Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Формат файла DNG, RAW, JPEG Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Объектив Объектив Zenitar 35mm f/1.0, 9 элементов в 8 группах, 10 лепестков диафрагмы, мин. расстояние фокусировки 0.8 м; байонет Leica M-Mount Объектив, система Leica M Стабилизатор изображения нет Матрица Датчик изображения 24х36 мм CMOS Светочувствительность ISO 200 - 6400 Количество эффективных пикселей, Мп 24 Соотношение сторон 3:2 Формат матрицы Полный кадр, 35 мм Фотосъёмка Формат файла DNG, RAW, JPEG Серийная съемка 3 кадра в секунду (до 12 снимков) Баланс белого авто, ручной, предустановки Цветовое пространство sRGB, Adobe RGB Цифровой зум нет Одновременная съемка фото и видео Нет Автоспуск есть Размер фотоизображения 5952 х 3976 и менее Интервальная съемка Нет Запись видео Формат видеозаписи, сжатия, кодеки MOV Видеосъемка 1920 х 1080, 25 кадров в секунду, со звуком Разрешение видеозаписи 1920х1080 Битрейт нет данных Продолжительность видео нет данных Управление эскпозицией Экспокоррекция +/- 3 EV с шагом 1/3 EV Приоритет диафрагмы есть Замер экспозиции центровзвешенный, оценочный или точечный Ручная экспозиция есть Выдержка 1/4000 - 60 c. Приоритет выдержки нет Фокусировка Ручная фокусировка есть, с помощью оптического дальномера Функции автофокуса нет Вспышка Внешняя вспышка горячий башмак для вспышек Встроенная вспышка Нет Видоискатель и дисплей Диоптрийная коррекция есть Видоискатель оптический дальномерный с автоматическим исправлением параллакса Дисплей 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT Память и интерфейсы Внутренняя память нет Тип карты памяти SD, SDHC, SDXC - 1 слот Беспроводное подключение Нет Поддерживаемые карты памяти SD Подключение к компьютеру нет Разъемы нет Карта памяти для фотокамеры Карта памяти SD Источники питания Питание литий-ионный аккумулятор, 1800 мАч Физические характеристики Вес 710 г (камера) + 740 г (объектив) Размеры 152 x 42 x 80 мм (камера) + 74 х 88 мм (объектив) Прочие особенности Вариант комплектации С объективом, Kit Дата анонса 01.01.2019 Комплектация камера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство со шнуром питания, ремешок кожаный, крышка "горячего башмака", крышка байонетного отверстия Описание Беззеркальный полнокадровый фотоаппарат Zenit M c применением в конструкции оптического дальномера обладает компактными размерами. Дизайн камеры получился узнаваемым, в стиле фото-техники Зенит и Зоркий. Комплект включает в себя фотоаппарат Zenit M, сверхсветосильный сменный объектив Zenitar 35 mm f/1,0 с байонетом M-mount и зарядное устройство для съёмного литий-ионного аккумулятора. Видео Наш обзор

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