Пленочный фотоаппарат Зенит 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4) (б/у)
Код товара:УТ-00097350
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/6
Товар не найден
Описание
Код товара: 162350
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости.
S/n: 03000976
Комплектация: Фотокамера Зенит-122С, объектив Таир 3С, объектив Зенитар М2s, светофильтры, поддержка объектива с прикладом, бленда, кейс, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.