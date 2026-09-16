Пленочный фотоаппарат Зенит 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097350 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/6 Код товара: УТ-00097350 Артикул: б/у-БУМ 2026-09-16/6 Код товара: 162350 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости.

S/n: 03000976

Комплектация: Фотокамера Зенит-122С, объектив Таир 3С, объектив Зенитар М2s, светофильтры, поддержка объектива с прикладом, бленда, кейс, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 162350 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости.

S/n: 03000976

Комплектация: Фотокамера Зенит-122С, объектив Таир 3С, объектив Зенитар М2s, светофильтры, поддержка объектива с прикладом, бленда, кейс, инструкция.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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