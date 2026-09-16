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Пленочный фотоаппарат Зенит 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4) (б/у)

  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
  • 122С + Таир 3С + Зенитар М2s - Набор Фотоснайпер (состояния 4)
Код товара:УТ-00097350
Артикул:б/у-БУМ 2026-09-16/6
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Код товара: 162350

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости.
S/n: 03000976
Комплектация: Фотокамера Зенит-122С, объектив Таир 3С, объектив Зенитар М2s, светофильтры, поддержка объектива с прикладом, бленда, кейс, инструкция.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.