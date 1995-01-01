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Фоторамка ZEP ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см

  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
  • ZC3246, рождественская "ELLIOT" 10х15 см
Код товара:УТ-00079674
Артикул:ZC3246

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна - достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала, задник прижимается с помощью 4 гибких металлических лепестков (стрел). Ножка позволяет разместить рамку на столе, полке или любой другой ровной поверхности.

  • Тематика: Рождество, Новый год
  • Страна производитель: Италия