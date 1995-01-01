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Вспышка Yongnuo YN6 mini Flash, универсальная

  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
  • YN6 mini Flash, универсальная
Код товара:УТ-00088416
Артикул:YN6
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Yongnuo YN6 – компактная мануальная вспышка, совместимая со всеми камерами, имеющими стандартный горячий башмак с центральным контактом (кроме камер Sony, для них выпускается своя специальная версия). Позволяет подсветить тени в солнечный день, также пригодится при съемке в условиях недостаточной освещенности. Мощность регулируется в пределах от 1 до 1/8, лампу можно повернуть вверх для съемки с отраженным светом. В комплекте идет отражатель (белая карточка), который примагничивается к тыльной стороне лампы, и оранжевый коррекционный светофильтр, который можно использовать для балансировки цветовой температуры (если помещение освещено теплыми лапами) или в творческих целях.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, поэтому можно не заботиться о замене батареек. Заряжается через USB-C порт менее чем за час. Складная конструкция позволяет опустить вспышку вниз, когда вы носите камеру в сумке. Вспышка очень небольшая и поэтому прекрасно сочетается с небольшими камерами, беззеркальными и компактными.

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): 6
  • Режимы работы вспышки: только ручной
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/8, 4 ступени
  • Поворот головки: есть, вверх до 105°
  • Время полной перезарядки, min (с): до 3 с
  • Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 700 мАч
  • Дисплей: нет
  • Вес: 93 г
  • Размеры: 103 х 65 х 31 мм
  • Комплектация: вспышка, оранжевый фильтр, белая карточка, USB кабель, документация
  • Страна производства: Китай