Yongnuo YN6 – компактная мануальная вспышка, совместимая со всеми камерами, имеющими стандартный горячий башмак с центральным контактом (кроме камер Sony, для них выпускается своя специальная версия). Позволяет подсветить тени в солнечный день, также пригодится при съемке в условиях недостаточной освещенности. Мощность регулируется в пределах от 1 до 1/8, лампу можно повернуть вверх для съемки с отраженным светом. В комплекте идет отражатель (белая карточка), который примагничивается к тыльной стороне лампы, и оранжевый коррекционный светофильтр, который можно использовать для балансировки цветовой температуры (если помещение освещено теплыми лапами) или в творческих целях.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, поэтому можно не заботиться о замене батареек. Заряжается через USB-C порт менее чем за час. Складная конструкция позволяет опустить вспышку вниз, когда вы носите камеру в сумке. Вспышка очень небольшая и поэтому прекрасно сочетается с небольшими камерами, беззеркальными и компактными.

Характеристики