Вспышка Yongnuo YN6 mini Flash для Sony, черная
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Описание
Yongnuo YN6 – компактная мануальная вспышка. Данная версия сделана специально под горячий башмак камер Sony (с центральным контактом). Позволяет подсветить тени в солнечный день, также пригодится при съемке в условиях недостаточной освещенности. Мощность регулируется в пределах от 1 до 1/8 (всего 4 варианта), лампу можно повернуть вверх для съемки с отраженным светом. В комплекте идет отражатель (белая карточка), который примагничивается к тыльной стороне лампы, и оранжевый коррекционный светофильтр, который можно использовать для балансировки цветовой температуры (если помещение освещено теплыми лапами) или в творческих целях.
Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, поэтому можно не заботиться о замене батареек. Заряжается через USB-C порт менее чем за час. Складная конструкция позволяет опустить вспышку вниз, когда вы носите камеру в сумке. Вспышка очень небольшая и поэтому прекрасно сочетается с небольшими камерами, беззеркальными и компактными.
Характеристики
- Ведущее число (м, ISO 100): 6
- Режимы работы вспышки: только ручной
- Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/8, 4 ступени
- Поворот головки: есть, вверх до 105°
- Время полной перезарядки, min (с): до 3 с
- Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 700 мАч
- Дисплей: нет
- Вес: 93 г
- Размеры: 103 х 65 х 31 мм
- Комплектация: вспышка, оранжевый фильтр, белая карточка, USB кабель, документация
- Страна производства: Китай