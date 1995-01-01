Yongnuo YN6 – компактная мануальная вспышка. Данная версия сделана специально под горячий башмак камер Sony (с центральным контактом). Позволяет подсветить тени в солнечный день, также пригодится при съемке в условиях недостаточной освещенности. Мощность регулируется в пределах от 1 до 1/8 (всего 4 варианта), лампу можно повернуть вверх для съемки с отраженным светом. В комплекте идет отражатель (белая карточка), который примагничивается к тыльной стороне лампы, и оранжевый коррекционный светофильтр, который можно использовать для балансировки цветовой температуры (если помещение освещено теплыми лапами) или в творческих целях.

Вспышка работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, поэтому можно не заботиться о замене батареек. Заряжается через USB-C порт менее чем за час. Складная конструкция позволяет опустить вспышку вниз, когда вы носите камеру в сумке. Вспышка очень небольшая и поэтому прекрасно сочетается с небольшими камерами, беззеркальными и компактными.

Характеристики