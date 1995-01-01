Осветитель Yongnuo YN10800 5500K, светодиодный, 81 Вт
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Характеристики
Описание
Светодиодная панель Yongnuo YN10800 состоит из 900 диодов дневного света (5500К), которые обеспечивают световой поток яркостью 10800 люмен (выходная мощность: 81 Вт). Панель закреплена на U-образном кронштейне, который позволяет свободно регулировать ее наклон. Кронштейн устанавливается на стандартный «палец» 5/8" (16 мм). Высокая точность цветопередачи CRI 95 обеспечивает естественное отображение тонов кожи и других цветов. Панель работает от сетевого адаптера 19В 6А (не входит в комплект) или от 4 аккумуляторов типа NP-F (продаются отдельно). Яркость можно регулировать дистанционно: с помощью пульта ДУ или мобильного приложения Yongnuo. Приложение позволяет раздельно контролировать до 8 групп источников, что позволяет создавать сложные схемы освещения сцены.
Современные контроллеры напряжения Yongnuo обеспечивают постоянное свечение без эффекта стробирования, цветового сдвига и других негативных феноменов. Средний срок службы светодиодов составляет 50 000 часов.