Синхронизатор Yongnuo YN-E3-RT II по функционалу полностью повторяет оригинальный трансмиттер Canon ST-E3-RT. Устройство работает со вспышками Canon и Yongnuo с системой дистанционного управления RT: Canon 600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT, YN600EX-RT II, YN968EX-RT и т.д. Поддерживается управление 5 группами (не более 15 вспышек суммарно) по 16 каналам в открытом диапазоне 2.4 ГГц. Максимальная дальность: 100 метров (в условиях прямой линии видимости, без препятствий).

Поддерживает автоматическое управление мощностью E-TTL II / E-TTL, компенсацию экспозиции, блокировку экспозиции, брекетинг, стробоскоп, высокоскоростную синхронизацию, синхронизацию по первой или по второй шторке (вторая шторка доступна только в режиме М). Инфракрасная подсветка автофокуса облегчает наведение на резкость в условиях недостаточной освещенности (функция работает только с зеркальными камерами Canon).

Командный YN-E3-RT II может использоваться для дистанционного спуска затвора ведомых камер, на которых установлены вспышки системы RT или трансмиттеры YN-E3-RT II / ST-E3-RT (cистема slave / master). Для дистанционного спуска камер, выпущенных до 2011 года, в комплекте идут 2 спусковых кабеля. Модели Canon, выпущенные с 2012 года, не нуждаются в подключении по кабелю.

Несколько камер с синхронизаторами YN-E3-RT II могут делить между собой одни и те же вспышки, но с индивидуальными настройками мощности.

Yongnuo YN-E3-RT II работает от 2 элементов питания типоразмера АА (щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы): около 10 часов работы на одном комплекте. Порт USB позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку устройства по мере выхода новых версий.