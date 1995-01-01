Осветитель Yongnuo YN-9000 LED, светодиодный, 65 Вт, 5600K
Код товара : УТ-00072379
Артикул : YN900056
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Мощный осветитель Yongnuo YN-9000 со шторками и софтбоксом. Управление прибором осуществляется с помощью кнопок на задней панели, через приложение, с помощью пульта. Постоянная цветовая температура: 5600К равна освещению в тёплый, солнечный день. Скорректировать световой поток можно при помощи шторок, а также софтбокса, поставляемого в комплекте.
Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава. Оснащен дополнительно шторками для улучшения эффекта рассеивания и обеспечения большого угла освещения. Осветительное устройство может функционировать как от сетевого адаптера, так и от двух аккумуляторных батарей NP-F970. Управлять осветителем можно при помощи кнопок на задней панели и удаленно используя пульт или приложение. С мобильного устройства можно регулировать интенсивность света.
Аккумулятор и сетевой адаптер не идут в комплекте и приобретаются отдельно.
Характеристики:
- Цветовая температура: 5600K
- Индекс цветопередачи: ≥95
- Энергопотребление: 65 Вт
- Угол освещения: 55°
- Яркость: 7200 лм
- Питание: 2 аккумулятора типа NP-F или сетевой адаптер 19В 5А
- Размер: 410*410*75 мм
- Вес: 2700 г
Комплектация:
- осветитель
- пульт ДУ
- софтбокс
- сумка