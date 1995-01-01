Описание

Обновленная версия компактного и эргономичного осветителя со встроенным диммером и возможностью дистанционного управления. Оптимальный вариант для предметных, портретных и других съемок с различных ракурсов. Цветовая температура регулируется от 2000К до 9900К. Огромное количество оттенков - 36000, позволяют настроить любое настроение в кадре.

При помощи осветителя YN-660 LED вы сможете управлять атмосферой и расширять творческие границы. Осветитель имеет мощность 45 Вт, что гарантирует высокое качество освещения в самых разных условиях. В лампу встроено 792 современных светодиода с высоким показателем цветопередачи (≥ 95), а также имеет отверстие 1/4" для установки на стойку или штатив.

Нестандартная рукоятка с удобным хватом предоставляет комфортную работу. Наличие дисплея, а также яркого диммера обеспечивает оперативную и точную настройку параметров. Конструкция осветителя позволяет соединять одновременно несколько ламп для создания требуемого эффекта. Управление может производиться с помощью смартфона или же благодаря кнопкам на корпусе.

Характеристики:

Мощность: 45 Вт

45 Вт Светодиоды: 792 шт

792 шт Цветовая температура: 2000-9900К

2000-9900К RGB режим : Да

Да Яркость: 3213 лк

3213 лк Питание : сетевой адаптер 12В 5А, аккумуляторы NP-F х2

сетевой адаптер 12В 5А, аккумуляторы NP-F х2 Дополнительные функции: управление через приложение

управление через приложение Имеет крепление : 1/4"

1/4" Размеры: 820 х 150 х 105 мм

820 х 150 х 105 мм Вес: 2400 г

Комплектация:

осветитель

соты

ткань-рассеиватель

сумка-чехол

Обратите внимание: источники питания (аккумуляторы и сетевой адаптер) продаются отдельно.