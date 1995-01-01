Осветитель Yongnuo YN-660 LED, светодиодный, 2000-9900К, 45 Вт, RGB
Код товара : УТ-00072372
Артикул : YN660LED
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Обновленная версия компактного и эргономичного осветителя со встроенным диммером и возможностью дистанционного управления. Оптимальный вариант для предметных, портретных и других съемок с различных ракурсов. Цветовая температура регулируется от 2000К до 9900К. Огромное количество оттенков - 36000, позволяют настроить любое настроение в кадре.
При помощи осветителя YN-660 LED вы сможете управлять атмосферой и расширять творческие границы. Осветитель имеет мощность 45 Вт, что гарантирует высокое качество освещения в самых разных условиях. В лампу встроено 792 современных светодиода с высоким показателем цветопередачи (≥ 95), а также имеет отверстие 1/4" для установки на стойку или штатив.
Нестандартная рукоятка с удобным хватом предоставляет комфортную работу. Наличие дисплея, а также яркого диммера обеспечивает оперативную и точную настройку параметров. Конструкция осветителя позволяет соединять одновременно несколько ламп для создания требуемого эффекта. Управление может производиться с помощью смартфона или же благодаря кнопкам на корпусе.
- Мощность: 45 Вт
- Светодиоды: 792 шт
- Цветовая температура: 2000-9900К
- RGB режим : Да
- Яркость: 3213 лк
- Питание : сетевой адаптер 12В 5А, аккумуляторы NP-F х2
- Дополнительные функции: управление через приложение
- Имеет крепление : 1/4"
- Размеры: 820 х 150 х 105 мм
- Вес: 2400 г
Комплектация:
- осветитель
- соты
- ткань-рассеиватель
- сумка-чехол
Обратите внимание: источники питания (аккумуляторы и сетевой адаптер) продаются отдельно.