Яркая светодиодная панель с режимами белого и цветного свечения. Белый регулируется по цветовой температуре: от 3200 (теплый) до 5600 К (дневной белый свет). Цветной режим настраивается с помощью сенсорного пульта ДУ или через мобильное приложение, яркость регулируется плавно, цветовая точность – CRI 95. Режим спецэффектов позволяет симулировать такие световые эффекты как молния, полицейская «люстра», рассвет и т.д. (всего 10 спецэффектов). YN300 AIR II работает от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания (12В 2А).

В комплекте идет настольная подставка, адаптер для установки в башмак камеры или на штативный винт 1/4", а также рукоятка и тканевый чехол.