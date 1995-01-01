Осветитель Yongnuo YN300 AIR II, 3200-5600К, RGB, 18 Вт
Код товара:УТ-00040410
Артикул:YN300 Air II 3200-5500K
Товар не найден
Характеристики
Тип светасветодиодный
Мощностьбелый: 18 Вт, цветной: 8 Вт
Световой потокбелый: 2268 лм, цветной: 1235 лм
Цветовая температура3200-5600 К
Индекс CRI95
Регулировка мощностиплавная, с помощью пульта ДУ или мобильного приложения
Угол освещения110°
Дистанционное управлениебеспроводной пульт ДУ, мобильное приложение
Работа от аккумулятораесть, аккумулятор типа Sony NP-F (1 шт.)
Работа от сетисетевой адаптер 12В 2А
Система охлажденияпассивная
Тип креплениярезьба 1/4"-20, башмак, подставка
Вес530 г
Размеры21.6 х 18.7 х 5.2 см
Сайт производителяhttp://www.hkyongnuo.com/
Комплектацияосветитель, подставка, адаптер для установки в башмак, рукоятка, чехол. Внимание: аккумулятор и сетевой адаптер не входят в комплект!
Страна производстваКитай
Описание
Яркая светодиодная панель с режимами белого и цветного свечения. Белый регулируется по цветовой температуре: от 3200 (теплый) до 5600 К (дневной белый свет). Цветной режим настраивается с помощью сенсорного пульта ДУ или через мобильное приложение, яркость регулируется плавно, цветовая точность – CRI 95. Режим спецэффектов позволяет симулировать такие световые эффекты как молния, полицейская «люстра», рассвет и т.д. (всего 10 спецэффектов). YN300 AIR II работает от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания (12В 2А).
В комплекте идет настольная подставка, адаптер для установки в башмак камеры или на штативный винт 1/4", а также рукоятка и тканевый чехол.