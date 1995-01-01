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Осветитель Yongnuo YN300 AIR II, 3200-5600К, RGB, 18 Вт

  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
  • YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
Код товара:УТ-00040410
Артикул:YN300 Air II 3200-5500K

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Яркая светодиодная панель с режимами белого и цветного свечения. Белый регулируется по цветовой температуре: от 3200 (теплый) до 5600 К (дневной белый свет). Цветной режим настраивается с помощью сенсорного пульта ДУ или через мобильное приложение, яркость регулируется плавно, цветовая точность – CRI 95. Режим спецэффектов позволяет симулировать такие световые эффекты как молния, полицейская «люстра», рассвет и т.д. (всего 10 спецэффектов). YN300 AIR II работает от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания (12В 2А).

В комплекте идет настольная подставка, адаптер для установки в башмак камеры или на штативный винт 1/4", а также рукоятка и тканевый чехол.