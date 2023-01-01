Осветитель Yongnuo YN300 AIR II светодиодный, 3200, 5600К, RGB
Код товара : УТ-00040410
Артикул : YN300 Air II 3200-5500K
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
белый: 19 Вт, цветной: 8 Вт
Регулировка мощности, диапазон
плавная, с помощью пульта ДУ или мобильного приложения
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
95
Световой поток, лм
2268
Угол освещения
110°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
сетевой адаптер 12В 2А
Тип крепления
резьба 1/4"-20, башмак, подставка
Прочие характеристики
Вес
530 г
Вес (брутто), г
0.600
Комплектация
осветитель, подставка, адаптер для установки в башмак, рукоятка, чехол. Внимание: аккумулятор и сетевой адаптер не входят в комплект!
Описание
Яркая светодиодная панель с режимами белого и цветного свечения. Белый регулируется по цветовой температуре: 3200 (теплый) или 5600 К (дневной белый свет). Цветной режим настраивается с помощью сенсорного пульта ДУ или через мобильное приложение, яркость регулируется плавно, цветовая точность – CRI 95. Режим спецэффектов позволяет симулировать такие световые эффекты как молния, полицейская «люстра», рассвет и т.д. (всего 10 спецэффектов). YN300 AIR II работает от 1 аккумулятора типа Sony NP-F или от сетевого блока питания (12В 2А).
В комплекте идет настольная подставка, адаптер для установки в башмак камеры или на штативный винт 1/4", а также рукоятка и тканевый чехол.