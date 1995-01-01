Вспышка Yongnuo YN-14EX Macro TTL для Canon
Код товара : УТ-00014604
Артикул : YN14EX
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
14
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/64, 19 уровней
Время полной перезарядки, min (с)
3-5 с.
Питание
4 элемента типоразмера AA или внешний блок питания
Физические характеристики
Вес
420 г
Прочие особенности
Комплектация
вспышка, 4 адаптера для объектива (52, 58, 67 и 72 мм), чехол.
Описание
Кольцевая вспышка для портретов и макросъемки, близкая к оригиналу копия вспышки Canon MR-14EX. Поддерживает E-TTL режим, т.е. мощность может устанавливаться камерой автоматически, также поддерживает такие функции, как коррекция экспозиции, блокировка экспозиции, срабатывание по второй шторке, управление через меню камеры. Соотношение мощности правой и левой половинок устанавливается в пределах от 8:1 до 1:8 с шагом 1/2 ступени. Две светодиодных лампы подсветки помогают при фокусировке при слабом освещении. Ведущее число: 14 (м, ISO 100).
Большой ЖК-дисплей с подсветкой позволяет держать перед глазами все настройки вспышки. Для синхронизации с другими вспышками имеется PC разъем (беспроводное управление в ведущем режиме, в отличие от оригинальной MR-14EX II, здесь не поддерживается). Есть разъем для внешнего питания.
В комплекте: вспышка, 4 адаптера для объектива (52, 58, 67 и 72 мм), чехол.