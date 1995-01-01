Описание

Кольцевая вспышка для портретов и макросъемки, близкая к оригиналу копия вспышки Canon MR-14EX. Поддерживает E-TTL режим, т.е. мощность может устанавливаться камерой автоматически, также поддерживает такие функции, как коррекция экспозиции, блокировка экспозиции, срабатывание по второй шторке, управление через меню камеры. Соотношение мощности правой и левой половинок устанавливается в пределах от 8:1 до 1:8 с шагом 1/2 ступени. Две светодиодных лампы подсветки помогают при фокусировке при слабом освещении. Ведущее число: 14 (м, ISO 100).

Большой ЖК-дисплей с подсветкой позволяет держать перед глазами все настройки вспышки. Для синхронизации с другими вспышками имеется PC разъем (беспроводное управление в ведущем режиме, в отличие от оригинальной MR-14EX II, здесь не поддерживается). Есть разъем для внешнего питания.

В комплекте: вспышка, 4 адаптера для объектива (52, 58, 67 и 72 мм), чехол.