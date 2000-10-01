Осветитель Yongnuo YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
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Характеристики
Описание
Новейшая серия RGB жезлов с приятной комплектацией. Модель "Soft" сочетает в себе все актуальные наработки Yongnuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета.
Особенности:
Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4".
Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения. Вы сможете имитировать вспышки папарацци, сирену полицейской или пожарной машины и даже светомузыку на вечеринке! Настроить параметры можно как на панели управления встроенной в корпус, так и через мобильное приложение.
Режим RGB позволяет воспроизводить практически любой оттенок. Осветителем легко и удобно пользоваться. Все настройки можно производить кнопками непосредственно на корпусе или же удаленно с помощью приложения. Основная информация выводится на экран.
Характеристики:
- Количество светодиодов: 480 SMD.
- Количество светодиодов RGB: 140 SMD.
- Цветовая температура диодов: 2000-10000K.
- Мощность диодов LED: 30 Вт.
- Мощность диодов RGB: 30 Вт.
- Индекс CRI: ≥95.
- Средний срок службы: >50000 часов.
- Расстояние дистанционного управления со смартфона: <15 м.
- Угол освещения: 110°.
- Плавная регулировка: есть.
- Питание: встроенный аккумулятор 7.2 В, 10400 мАч, 74.88 Вт/ч, блок питания 19V/3A.
- Время работы от аккумулятора:
- Диоды 2000-10 000K: до 140 мин.
- Диоды RGB: до 210 мин.
- Время зарядки: до 250 мин.
- Размеры осветителя: 1000 x 45 x 44 мм.
- Размеры упаковки: 110 x 70 x 70 мм.
- Вес осветителя: 1,37 кг.
- Вес в упаковке: 1,6 кг.
- Страна производства: Китай.
Комплектация:
- Осветитель Yongnuo YN-100 Soft - 1 шт.
- Сотовая решетка - 1 шт.
- Универсальное крепление - 1 шт.
- Блок питания 19V/3A - 1 шт.
- Чехол для переноски - 1 шт.