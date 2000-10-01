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Осветитель Yongnuo YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB

  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
  • YN-100 Soft, светодиодный, 30 Вт, 2000К-10000K, RGB
Код товара:УТ-00085070
Артикул:YN100SOFT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Новейшая серия RGB жезлов с приятной комплектацией. Модель "Soft" сочетает в себе все актуальные наработки Yongnuo и станет отличным вариантом для оборудования студии или работы "в поле". Прибор имеет высокую яркость и отличные показатели цветопередачи, что гарантирует правильные естественные цвета.

Особенности:

Для удобства установки осветителя предусмотрено универсальное крепление, при помощи которого можно не только поставить жезл на стойку 5/8", но и закрепить на штативной голове или кронштейне с винтом 1/4".

Осветитель уже имеет на борту 31 встроенный эффект художественного освещения. Вы сможете имитировать вспышки папарацци, сирену полицейской или пожарной машины и даже светомузыку на вечеринке! Настроить параметры можно как на панели управления встроенной в корпус, так и через мобильное приложение.

Режим RGB позволяет воспроизводить практически любой оттенок. Осветителем легко и удобно пользоваться. Все настройки можно производить кнопками непосредственно на корпусе или же удаленно с помощью приложения. Основная информация выводится на экран.

Характеристики:

  • Количество светодиодов: 480 SMD.
  • Количество светодиодов RGB: 140 SMD.
  • Цветовая температура диодов: 2000-10000K.
  • Мощность диодов LED: 30 Вт.
  • Мощность диодов RGB: 30 Вт.
  • Индекс CRI: ≥95.
  • Средний срок службы: >50000 часов.
  • Расстояние дистанционного управления со смартфона: <15 м.
  • Угол освещения: 110°.
  • Плавная регулировка: есть.
  • Питание: встроенный аккумулятор 7.2 В, 10400 мАч, 74.88 Вт/ч, блок питания 19V/3A.
  • Время работы от аккумулятора:
  • Диоды 2000-10 000K: до 140 мин.
  • Диоды RGB: до 210 мин.
  • Время зарядки: до 250 мин.
  • Размеры осветителя: 1000 x 45 x 44 мм.
  • Размеры упаковки: 110 x 70 x 70 мм.
  • Вес осветителя: 1,37 кг.
  • Вес в упаковке: 1,6 кг.
  • Страна производства: Китай.

​Комплектация:

  • Осветитель Yongnuo YN-100 Soft - 1 шт.
  • Сотовая решетка - 1 шт.
  • Универсальное крепление - 1 шт.
  • Блок питания 19V/3A - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1 шт.