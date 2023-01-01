Особенностью данной вспышки является светодиодная подсветка, находящаяся в основании головки. Ипользовать подсветку можно при съёмке видео в условиях низкой освещённости. Вспышка Yongnuo YN968Т II для фотоаппратов системы Nikon. Можно использовать как ведущей (Master), так и ведомой (Slave). Для поддержки TTL и HSS подойдут синхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и Yongnuo YN-622N II