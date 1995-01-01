Мощная профессиональная фотовспышка с ведущим числом 60 (м, ISO 100). Особенностью данной модели является светодиодная подсветка: 3 светодиода находятся на нижней поверхности головки, их можно использовать в качестве подсветки при съемке фото или видео (при включенной подсветке импульсная вспышка срабатывать не будет). В комплекте также идет коррекционный оранжевый (CTO) фильтр для подсветки.

При использовании с фотоаппаратами Nikon может работать в TTL режиме, а также с высокоскоростной синхронизацией до 1/8000 с, что может быть полезно при использовании днем, под солнечным светом. При использовании с камерами других брендов может работать в ручном режиме или в режиме стробоскопа, также имеется световая ловушка для срабатывания по 1-му или 2-му импульсу.

YN968N II обладает встроенными приемниками для систем оптической и радиосинхронизации. Для поддержки TTL и HSS в беспроводном режиме подойдут радиосинхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и YN-622N II, либо такая же вспышка YN968N II, установленная на камере.

В ручном режиме может без проводов работать со следующими вспышками и синхронизаторами: YN862C, YN968N, YN560-TX Pro, YN622N-TX, YN622N, YN622N II, YN560-TX, YN560-TX II, RF605, RF-603, RF-603 II.

USB разъем позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку вспышки по мере выхода новых версий.

Комплектация