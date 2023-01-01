Вспышка Yongnuo Speedlite YN968N II
Код товара : УТ-00067673
Артикул : YN968N II
15 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Особенностью данной вспышки является светодиодная подсветка, находящаяся в основании головки. Ипользовать подсветку можно при съёмке видео в условиях низкой освещённости.
Вспышка Yongnuo YN968Т II для фотоаппратов системы Nikon.
Можно использовать как ведущей (Master), так и ведомой (Slave).
Для поддержки TTL и HSS подойдут синхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и Yongnuo YN-622N II