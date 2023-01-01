Вспышка Yongnuo Speedlite YN685 II для Canon
Код товара : УТ-00059178
Артикул : YN685/C II
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Длительность импульса
1/200 - 1/20000 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
426 г
Описание
Классическая батарейная фотовспышка с поддержкой TTL (E-TTL и E-TTL II) и ручного управления мощностью. Может работать в качестве ведомой вспышки, дистанционно срабатывая от трансмиттеров YN622C, YN622C-TX, YN560IV, YN560-TX, RF605, RF603II, RF603. Управление другими вспышками (ведущий режим) у этой модели отсутствует.
Yongnuo Speedlite YN685 II поддерживает такие функции как высокоскоростная FP синхронизация (до 1/8000 с), стробоскоп (Multi), синхронизация по первой или по второй шторке. По сравнению с моделью предыдущего поколения, у YN685 II появился порт USB для самостоятельного обновления прошивки при необходимости, также имеется PC разъем для синхронизации по кабелю и вход для внешнего блока питания.
Высокая мощность вспышки (в.ч. 60) позволяют использовать ее с дополнительными световыми модификаторами: диффузорами, софтбоксами и так далее. В головку вспышки встроен широкоугольный рассеиватель и белая пластиковая карточка для съемки с отраженным светом. Головка вращается в стороны на 180°, а также вверх на 90°.
Вспышка работает от 4 элементов типа АА.
Металлический башмак обеспечивает долговечность вспышки.