Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Вспышка Yongnuo Speedlite YN685 II для Canon

  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
  • Speedlite YN685 II для Canon
Код товара:УТ-00059178
Артикул:YN685/C II
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Классическая батарейная фотовспышка с поддержкой TTL (E-TTL и E-TTL II) и ручного управления мощностью. Может работать в качестве ведомой вспышки, дистанционно срабатывая от трансмиттеров YN622C, YN622C-TX, YN560IV, YN560-TX, RF605, RF603II, RF603. Управление другими вспышками (ведущий режим) у этой модели отсутствует.

Yongnuo Speedlite YN685 II поддерживает такие функции как высокоскоростная FP синхронизация (до 1/8000 с), стробоскоп (Multi), синхронизация по первой или по второй шторке. По сравнению с моделью предыдущего поколения, у YN685 II появился порт USB для самостоятельного обновления прошивки при необходимости, также имеется PC разъем для синхронизации по кабелю и вход для внешнего блока питания.

Высокая мощность вспышки (в.ч. 60) позволяют использовать ее с дополнительными световыми модификаторами: диффузорами, софтбоксами и так далее. В головку вспышки встроен широкоугольный рассеиватель и белая пластиковая карточка для съемки с отраженным светом. Головка вращается в стороны на 180°, а также вверх на 90°.

Вспышка работает от 4 элементов типа АА.
Металлический башмак обеспечивает долговечность вспышки.​