Классическая батарейная фотовспышка с поддержкой TTL (E-TTL и E-TTL II) и ручного управления мощностью. Может работать в качестве ведомой вспышки, дистанционно срабатывая от трансмиттеров YN622C, YN622C-TX, YN560IV, YN560-TX, RF605, RF603II, RF603. Управление другими вспышками (ведущий режим) у этой модели отсутствует.

Yongnuo Speedlite YN685 II поддерживает такие функции как высокоскоростная FP синхронизация (до 1/8000 с), стробоскоп (Multi), синхронизация по первой или по второй шторке. По сравнению с моделью предыдущего поколения, у YN685 II появился порт USB для самостоятельного обновления прошивки при необходимости, также имеется PC разъем для синхронизации по кабелю и вход для внешнего блока питания.

Высокая мощность вспышки (в.ч. 60) позволяют использовать ее с дополнительными световыми модификаторами: диффузорами, софтбоксами и так далее. В головку вспышки встроен широкоугольный рассеиватель и белая пластиковая карточка для съемки с отраженным светом. Головка вращается в стороны на 180°, а также вверх на 90°.

Вспышка работает от 4 элементов типа АА.

Металлический башмак обеспечивает долговечность вспышки.​