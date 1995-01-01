Фотовспышка Yongnuo Speedlite YN-968EX-RT III представляет собой современную модель в линейке вспышек Yongnuo RT, созданную специально для камер Canon. Данная модель получила ряд улучшений и новых функций. Вспышка оснащена встроенным радиосинхронизатором, который поддерживает все автоматические и ручные режимы мощности как для ведущих, так и для ведомых устройств (E-TTL II, Manual). Она совместима с триггерами серии RT от Canon и Yongnuo, что делает её универсальной для использования в различных условиях съёмки.

Одной из ключевых особенностей YN-968EX-RT III является автоматический и ручной режим зуммирования головы, охватывающий диапазон от 14 до 105 мм. Это позволяет фотографу точно настраивать угол покрытия света под конкретные задачи. Кроме того, вспышка поддерживает беспроводной оптический ведомый режим, включая TTL-режим, совместимый как с протоколом Canon, так и с протоколом Nikon. Также доступны режимы оптической ловушки S1 и S2, а сохранение настроек происходит автоматически. Для удобства пользователей предусмотрен режим индивидуальных настроек (Fn).

В модели сохранены важные элементы, такие как PC-разъем для синхронизации, разъем для подключения внешней батареи и разъем microUSB для обновления программного обеспечения. Благодаря этому фотограф может самостоятельно скачать файл обновления прошивки с официального сайта компании Yongnuo и выполнить перепрошивку устройства.

Особого внимания заслуживает наличие встроенного LED-освещения, которое предоставляет качественный пилотный свет, достаточно мощный для видеосъемки. Освещение можно включать и выключать отдельной кнопкой, а также регулировать его яркость в нескольких режимах. Для экономии заряда батарей LED-свет автоматически отключается, когда голова вспышки находится в стандартном рабочем положении, опущенной вниз. Для корректировки цветовой температуры LED-освещения в комплект входит специальная оранжевая накладка.

Дизайн корпуса YN-968EX-RT III выполнен в новом стиле, хотя верхний блок с рефлектором и рассеивателем, а также металлический горячий башмак с механизмом фиксации остались без изменений. Вспышка предлагает 16 частотных каналов, что позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретных условий съёмки. Это дает возможность использовать до 16 вспышек RT одновременно, идеально подходя для съёмки больших объектов, интерьеров или портретов. При использовании управления по радиоканалу вспышки могут быть назначены в одну из трех групп (до пяти групп), которыми можно управлять как по отдельности, так и вместе.

Yongnuo Speedlite YN-968EX-RT III - это универсальное устройство, подходящее для широкого спектра ситуаций. Однако благодаря своим продвинутым возможностям по созданию сложных световых схем и наличию мощного источника постоянного света для видеосъемки она особенно привлекательна для профессиональных фотографов, которым важно иметь в своем распоряжении гибкие инструменты для формирования светотеневого рисунка.