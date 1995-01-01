Вспышка Yongnuo YN-730 оснащена радиоуправлением 2.4 ГГц и ведущим числом 60 м (ISO 100, 200 мм), обеспечивая мощный свет даже в сложных условиях. Зум-рефлектор с диапазоном 20-200 мм адаптируется под любой объектив, а поворотная головка (90° вверх, 180° в стороны) позволяет использовать отраженный свет для естественного освещения.

Время перезарядки всего 1 секунда и 600 циклов на полной мощности (от аккумулятора LB-E1 с зарядкой через USB-C) делают её идеальной для репортажей и студийной съемки. Управление упрощает LCD-экран с индикацией настроек и кнопочный интерфейс. 8 уровней регулировки яркости (1/128~1/1), всего 29 уровней точной регулировки.

Совместима с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Pentax, а также с передатчиками Yongnuo RF-603/602 и другими моделями бренда. 16 каналов и 6 групп обеспечивают работу на расстоянии до 100 м без помех. Режимы Manual/Multi, регулировка мощности (1/1–1/128) и длительность импульса до 1/20 000 сек открывают возможности для творческих экспериментов. Защита от перегрева, автосохранение настроек и обновление прошивки через Type-C гарантируют надёжность в профессиональной эксплуатации.

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