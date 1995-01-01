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Вспышка Yongnuo Speedlite YN-690EX-RT для Canon

  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
  • Speedlite YN-690EX-RT для Canon
Код товара:УТ-00088417
Артикул:YN690EX-RT C
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Yongnuo Speedlite YN-690EX-RT – вспышка профессионального уровня для фотоаппаратов Canon. Поддерживает E-TTL и E-TTL II режимы (автоматическая настройка мощности), а также дистанционное управление: вспышка может работать как ведущей, так и ведомой, и в старой системе оптической синхронизации Canon EX, и в современной радиосистеме Canon RT. Она может работать с оригинальными вспышками и блоками управления Canon, и со вспышками / блоками управления Yongnuo EX / EX-RT (за исключением YN585EX). Более того, в ведомом режиме она также может принимать команды от вспышек Nikon системы CLS i-TTL (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, блок управления SU-800, встроенные вспышки ряда камер Nikon).

Вспышка обладает большой энергией импульса, а встроенный автоматический зум головки самостоятельно синхронизируется с фокусным расстоянием установленного объектива или может быть установлен вручную. Ведущее число 60 (ISO 100, зум на 200 мм). Литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает очень быструю перезарядку вспышки: 1 с на максимальной мощности 1/1, а при выборе меньших значений перезарядка может занимать доли секунды, что дает возможность использовать вспышку при высокоскоростной серийной фотосъемке. 1 заряд обеспечивает около 600 срабатываний с максимальной мощностью, а поскольку 1/1 используется не так часто – порядка 1500-2000 импульсов. Встроенный USB-C порт дает возможность быстро подзарядить аккумулятор по дороге на съемку или при смене локаций.

Вспышка также поддерживает HSS (FP) режим и может работать при выдержках до 1/8000 с. – это пригодится при съемке в солнечный день, когда требуется слегка подсветить тени, а то и вовсе «пересилить» солнце и создать свой собственный свето-теневой рисунок.

Встроенный USB-C разъем дает возможность самостоятельно обновлять прошивки по мере выхода новых версий.

Характеристики

  • Ведущее число (м, ISO 100): 60
  • Режимы работы вспышки: авто (TTL), ручной, стробоскоп, в группах
  • Коррекция вспышки: есть
  • Настройка мощности в ручном режиме: 1/1 - 1/128 с шагом 1/3 ступени
  • Поворот головки: вверх до 90°, вниз 7°, влево / вправо до 180°
  • Зум головки: 20 - 200 мм
  • Беспроводное управление, ведомый режим: есть, оптический (система Canon EX, 10-15 м, 3 группы, 4 канала), радио (система Canon RT, до 100 м, 5 групп, 15 каналов, до 15 вспышек макс.), световая ловушка по 1/2 вспышке
  • Беспроводное управление, ведущий режим: есть, оптический (система Canon EX, 10-15 м, 3 группы, 4 канала), радио (система Canon RT, до 100 м, 5 групп, 15 каналов, до 15 вспышек макс.)
  • Длительность импульса (с): 1/200 - 1/20 000 с
  • Время полной перезарядки, min (с): прибл. 1 с.
  • Питание: литий-ионный аккумулятор LB-E1, 2000 мАч
  • Минимальное количество срабатываний: 600
  • Внешние блоки питания: нет
  • Подсветка автофокуса: есть, ИК
  • Дисплей: монохромный ЖК с подсветкой
  • Вес: 205 x 80 x 64 мм
  • Размеры: 450 г
  • Комплектация: вспышка, аккумуляторная батарея, USB кабель, подставка, чехол
  • Страна производства: Китай