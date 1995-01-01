Yongnuo Speedlite YN-690EX-RT – вспышка профессионального уровня для фотоаппаратов Canon. Поддерживает E-TTL и E-TTL II режимы (автоматическая настройка мощности), а также дистанционное управление: вспышка может работать как ведущей, так и ведомой, и в старой системе оптической синхронизации Canon EX, и в современной радиосистеме Canon RT. Она может работать с оригинальными вспышками и блоками управления Canon, и со вспышками / блоками управления Yongnuo EX / EX-RT (за исключением YN585EX). Более того, в ведомом режиме она также может принимать команды от вспышек Nikon системы CLS i-TTL (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, блок управления SU-800, встроенные вспышки ряда камер Nikon).

Вспышка обладает большой энергией импульса, а встроенный автоматический зум головки самостоятельно синхронизируется с фокусным расстоянием установленного объектива или может быть установлен вручную. Ведущее число 60 (ISO 100, зум на 200 мм). Литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАч обеспечивает очень быструю перезарядку вспышки: 1 с на максимальной мощности 1/1, а при выборе меньших значений перезарядка может занимать доли секунды, что дает возможность использовать вспышку при высокоскоростной серийной фотосъемке. 1 заряд обеспечивает около 600 срабатываний с максимальной мощностью, а поскольку 1/1 используется не так часто – порядка 1500-2000 импульсов. Встроенный USB-C порт дает возможность быстро подзарядить аккумулятор по дороге на съемку или при смене локаций.

Вспышка также поддерживает HSS (FP) режим и может работать при выдержках до 1/8000 с. – это пригодится при съемке в солнечный день, когда требуется слегка подсветить тени, а то и вовсе «пересилить» солнце и создать свой собственный свето-теневой рисунок.

Встроенный USB-C разъем дает возможность самостоятельно обновлять прошивки по мере выхода новых версий.

Характеристики