Вспышка Yongnuo Speedlite YN600EX-RT II для Canon
Код товара : УТ-00016290
Артикул : YN600EXRT II
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
горизонтальный: 360° (+/- 180°), вертикальный: -7° - 90°
Зум головки
20 - 200 мм + рассеивающая панель (14 мм)
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с.
Время полной перезарядки, min (с)
прибл. 3 с (щелочные батарейки)
Питание
4 элемента типоразмера AA или внешний блок питания
Минимальное количество срабатываний
100 - 1500 срабатываний
Физические характеристики
Вес
430 г (без питания)
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2016
Комплектация
чехол, подставка
Описание
Недорогая и мощная TTL вспышка для камер Canon. Поддерживает практически весь функционал оригинальных вспышек, включая дистанционное TTL радиоуправление в качестве ведущей и ведомой вспышки, управление по ИК каналу и срабатывание по вспышке или предвспышке (в ручном режиме), режим высокоскоростной синхронизации с выдержкой до 1/8000 с (HSS) и стробоскопический режим, имеет PC разъем для проводной синхронизации и разъем для подключения внешнего блока питания.
В режиме дистанционного радиоуправления по радиоканалу может управлять вспышками Yongnuo YN600EX-RT, YN600EX-RT II, Canon 600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT, поддерживаются 5 групп общим числом до 15 вспышек. В ведомом режиме может управлять этими же вспышками, а также блоками управления Canon ST-E3-RT и Yongnuo YN-E3-RT.
По оптическому (ИК) каналу вспышка может работать в ведомом режиме со следующими вспышками: YN568EX II, Canon 580EX II, Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, а также со встроенными вспышками фотоаппаратов Nikon (камеры с поддержкой CLS) и Canon 7D, 60D, 600D.
В ручном режиме YN600EX-RT II может срабатывать по световой ловушке по вспышке или предвспышке.
Вспышка имеет microUSB разъем, что позволяет владельцу самостоятельно обновлять программное обеспечение, для расширения совместимости вспышки с новыми моделями камер и так далее.
YN600EX-RT II отличается очень быстрой перезарядкой: со свежими аккумуляторами полная перезарядка вспышки занимает всего приблизительно 2 секунды.