Недорогая и мощная TTL вспышка для камер Canon. Поддерживает практически весь функционал оригинальных вспышек, включая дистанционное TTL радиоуправление в качестве ведущей и ведомой вспышки, управление по ИК каналу и срабатывание по вспышке или предвспышке (в ручном режиме), режим высокоскоростной синхронизации с выдержкой до 1/8000 с (HSS) и стробоскопический режим, имеет PC разъем для проводной синхронизации и разъем для подключения внешнего блока питания.

В режиме дистанционного радиоуправления по радиоканалу может управлять вспышками Yongnuo YN600EX-RT, YN600EX-RT II, Canon 600EX-RT, 600EX II-RT, 430EX III-RT, поддерживаются 5 групп общим числом до 15 вспышек. В ведомом режиме может управлять этими же вспышками, а также блоками управления Canon ST-E3-RT и Yongnuo YN-E3-RT.

По оптическому (ИК) каналу вспышка может работать в ведомом режиме со следующими вспышками: YN568EX II, Canon 580EX II, Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, а также со встроенными вспышками фотоаппаратов Nikon (камеры с поддержкой CLS) и Canon 7D, 60D, 600D.

В ручном режиме YN600EX-RT II может срабатывать по световой ловушке по вспышке или предвспышке.

Вспышка имеет microUSB разъем, что позволяет владельцу самостоятельно обновлять программное обеспечение, для расширения совместимости вспышки с новыми моделями камер и так далее.

YN600EX-RT II отличается очень быстрой перезарядкой: со свежими аккумуляторами полная перезарядка вспышки занимает всего приблизительно 2 секунды.