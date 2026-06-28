Фотовспышка Yongnuo Speedlite YN-600EX-RT II (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095022 Артикул: б/у-Крд 2026-06-28/6 Код товара: УТ-00095022 Артикул: б/у-Крд 2026-06-28/6 Тип б/у товара Вспышки Все характеристики Код товара: УТ-00095022 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 59035240

Комплектация: вспышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Вспышки Описание Код товара: УТ-00095022 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

S/n: 59035240

Комплектация: вспышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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