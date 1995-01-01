Описание

Yongnuo Speedlite YN568EX III - автоматическая вспышка для камер Canon, с поддержкой HSS (высокоскоростной синхронизации) и дистанционного управления вспышками Yongnuo / Canon в ведущем и в ведомом режиме. В ведомом режиме вспышка также может работать на авто от камер и вспышек Nikon. Высокая мощность импульса, надежная сборка. По сравнению с более дорогими моделями, у YN568EX III нет радиосинхронизации, что затрудняет использование при ярком солнечном свете и/или на большой дистанции. Вспышка работает от 4 элементов типоразмера АА.

USB разъем позволяет пользователям самостоятельно обновлять прошивку вспышки для лучшей совместимости с другими моделями.

Вспышки Yongnuo зарекомендовали себя как достаточно качественные и надежные вспышки бюджетного сегмента.