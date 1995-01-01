Вспышка Yongnuo Speedlite YN568EX III для Canon
Код товара : УТ-00024002
Артикул : YN568EXIIIC
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
есть, в стороны на 135°, вверх до 90°, вниз до 7°
Зум головки
24 - 105 мм (авто, ручной)
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
2-3 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
350 г
Прочие особенности
Особые характеристики
PC-разъем, USB-разъем
Комплектация
вспышка, подставка, тканевый чехол
Описание
Yongnuo Speedlite YN568EX III - автоматическая вспышка для камер Canon, с поддержкой HSS (высокоскоростной синхронизации) и дистанционного управления вспышками Yongnuo / Canon в ведущем и в ведомом режиме. В ведомом режиме вспышка также может работать на авто от камер и вспышек Nikon. Высокая мощность импульса, надежная сборка. По сравнению с более дорогими моделями, у YN568EX III нет радиосинхронизации, что затрудняет использование при ярком солнечном свете и/или на большой дистанции. Вспышка работает от 4 элементов типоразмера АА.
USB разъем позволяет пользователям самостоятельно обновлять прошивку вспышки для лучшей совместимости с другими моделями.
Вспышки Yongnuo зарекомендовали себя как достаточно качественные и надежные вспышки бюджетного сегмента.