Вспышка Yongnuo YN565EX III для Nikon
Код товара : УТ-00034291
Артикул : YN-565EXIII N
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
58
Коррекция вспышки
есть, +/- 3 EV
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
горизонтальный:(+/- 270°), вертикальный: -7° - 90°
Зум головки
24 - 105 мм
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
приблизительно 3 с (3 - 5 с в зависимости от степени заряда элементов питания)
Питание
4 элемента типоразмера AA (щелочные батарейки или Ni-MH аккумуляторы)
Минимальное количество срабатываний
100 - 1500 срабатываний
Физические характеристики
Вес
380 г (без питания)
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2019
Комплектация
подставка, чехол, инструкция
Описание
Новая версия YN-565 EX III для камер Nikon получила micro USB порт для обновления прошивки и более информативный ЖК дисплей. Фотовспышка обладает ведущим числом 58 метров – это отличное решение для создания снимков максимального качества. Время перезарядки для полной производительности занимает около 3 секунд, без использования новых батарей - от 3 до 5 секунд. Поворотная головка обеспечивает угол вертикального наклона вверх от 0 до 90 градусов, а по горизонтали вспышка движется в диапазоне от 0 до 270 градусов, а также подсветку автофокуса. На вспышке традиционно установлен небольшой выдвижной отражатель и широкоугольный диффузор. Также она может выступать в качестве ведомой вспышки в связке с другими вспышками от Nikon, Yongnuo и Canon EX, работая в TTL и ручном режимах. Командного режима нет, а также вспышка не поддерживает HSS синхронизацию.
Драйвер и программное обеспечение:
для Windows: http://yongnuoebay.com/gw/YNFlash-Updater-Install_V1.34.zip
для Mac: http://yongnuoebay.com/gw/YnFMToolForMacOS.zip