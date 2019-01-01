Описание

Новая версия YN-565 EX III для камер Nikon получила micro USB порт для обновления прошивки и более информативный ЖК дисплей. Фотовспышка обладает ведущим числом 58 метров – это отличное решение для создания снимков максимального качества. Время перезарядки для полной производительности занимает около 3 секунд, без использования новых батарей - от 3 до 5 секунд. Поворотная головка обеспечивает угол вертикального наклона вверх от 0 до 90 градусов, а по горизонтали вспышка движется в диапазоне от 0 до 270 градусов, а также подсветку автофокуса. На вспышке традиционно установлен небольшой выдвижной отражатель и широкоугольный диффузор. Также она может выступать в качестве ведомой вспышки в связке с другими вспышками от Nikon, Yongnuo и Canon EX, работая в TTL и ручном режимах. Командного режима нет, а также вспышка не поддерживает HSS синхронизацию.

Драйвер и программное обеспечение:

для Windows: http://yongnuoebay.com/gw/YNFlash-Updater-Install_V1.34.zip

для Mac: http://yongnuoebay.com/gw/YnFMToolForMacOS.zip