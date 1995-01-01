Описание

Версия III популярной и недорогой вспышки Yongnuo YN565EX отличается сокращенным временем перезарядки (всего 2 с), отображением оставшегося заряда батарей, а также USB разъемом, который позволяет обновлять прошивку для лучшей совместимости вспышки с новыми камерами Canon. Вспышка поддерживает автоматическое управление (TTL / TTL II режим), но, в отличие от более дорогих вспышек (например, 568EX), отсутствует высокоскоростная синхронизация (HSS). YN565EX поддерживает беспроводное управление по оптическому каналу (только в ведомом режиме), причем в этом режиме вспышка может срабатывать от ведущих вспышек Nikon, Canon, Yongnuo, а также от встроенных вспышек фотоаппаратов (если у камеры есть такая функция).

Высокая мощность импульса, поворотная головка, возможность питания от внешнего батарейного блока (с ускоренной перезарядкой), световая ловушка и PC вход для использования со студийным светом и универсальными синхронизаторами – все это делает YN565EX интересной вспышкой для профессионалов и любителей.