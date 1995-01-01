Вспышка Yongnuo YN565EX III для Canon
Код товара : УТ-00031000
Артикул : YN-565EXIII C
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
есть, 1/1 – 1/128 с шагом 1/3 ступени
Поворот головки
по горизонтали: 0° - 270°; по вертикали: -7° - 90°
Зум головки
24 - 105 мм (авто, ручной)
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с
Время полной перезарядки, min (с)
2 с (щелочные батарейки)
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
380 г
Прочие особенности
Комплектация
подставка, чехол
Описание
Версия III популярной и недорогой вспышки Yongnuo YN565EX отличается сокращенным временем перезарядки (всего 2 с), отображением оставшегося заряда батарей, а также USB разъемом, который позволяет обновлять прошивку для лучшей совместимости вспышки с новыми камерами Canon. Вспышка поддерживает автоматическое управление (TTL / TTL II режим), но, в отличие от более дорогих вспышек (например, 568EX), отсутствует высокоскоростная синхронизация (HSS). YN565EX поддерживает беспроводное управление по оптическому каналу (только в ведомом режиме), причем в этом режиме вспышка может срабатывать от ведущих вспышек Nikon, Canon, Yongnuo, а также от встроенных вспышек фотоаппаратов (если у камеры есть такая функция).
Высокая мощность импульса, поворотная головка, возможность питания от внешнего батарейного блока (с ускоренной перезарядкой), световая ловушка и PC вход для использования со студийным светом и универсальными синхронизаторами – все это делает YN565EX интересной вспышкой для профессионалов и любителей.