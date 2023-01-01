Описание

Yongnuo YN560 IV - универсальная вспышка, которую можно использовать с любой камерой, имеющей синхроразъем «горячий башмак» стандартного размера. Установка мощности производится вручную, TTL режим отсутствует. От предыдущей версии (YN560 III) эта вспышка отличается наличием ведущего режима: Yongnuo YN560 IV может дистанционно управлять вспышками YN560 III и YN560 IV: с дистанционным изменением мощности, зума и управлением группами вспышек (до 3 групп). С любыми другими вспышками возможна обычная беспроводная синхронизация (без дистанционного управления мощностью), с помощью синхронизаторов RF-602, RF-603 II или RF-605.

По остальным техническим характеристикам Yongnuo YN560 IV идентична предшествующей модели: ведущее число составляет 58 м при ISO 100, головка вращается вверх на 90°, вниз на 7° и в стороны на 270°, есть зум головки в пределах от 24 до 105 мм, есть режим стробоскопа. В ведомом режиме Yongnuo YN560 IV, вынесенная на отдельный держатель, может управляться другой вспышкой Yongnuo YN560 IV или радиотрансмитером YN560-TX (с дистанционным изменением мощности). Кроме того, она может срабатывать от радиосинхронизаторов RF-603 (I/II), RF-605, RF-602. Вспышка также поддерживает синхронизацию по оптическому каналу: по вспышке или по предвспышке, и имеет PC-разъем для проводной синхронизации.

В целом, Yongnuo YN560 IV располагает весьма впечатляющими возможностями для своей цены. Если вы умеете управлять вспышками в ручном режиме (или готовы этому научиться), она поможет сэкономить значительные средства. Две-три вспышки Yongnuo YN560 IV, установленные рядом, при работе на выезде могут заменить собой дорогостоящую студийную или генераторную головку.