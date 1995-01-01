Универсальная вспышка с ручным управлением мощностью. Подходит для всех камер со стандартным размером «горячего башмака», поддерживающих синхронизацию по центральному контакту. Также имеет PC-разъем для проводной синхронизации на выносе. Не поддерживает автоматическое управление мощностью, не поддерживает высокоскоростную синхронизацию. Имеет встроенный радиоприемник для дистанционного срабатывания от передатчиков YN560-TX, RF-603 или RF-602 (продаются отдельно). Недорогая компактная вспышка, которая подойдет, если вы умеете работать с ручным управлением (рекомендуем использовать экспонометр). Низкая цена позволяет приобрести сразу несколько вспышек, что может заменить более дорогостоящие студийные или генераторные импульсные осветители при работе на выезде.