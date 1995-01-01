Вспышка Yongnuo YN560 III Negative Screen
Код товара : УТ-00055026
Артикул : YN560III negative
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Гарантия Yongnuo 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
58
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128, шаг 1/3 или 1/2 ступени
Поворот головки
вверх до 90°, вниз до 7°, вправо / влево: до 270°
Зум головки
24 - 105 мм, ручной (18 мм при использовании встроенного рассеивателя)
Длительность импульса
1/200 - 1/20 000 с.
Время полной перезарядки, min (с)
3 с (щелочные батарейки)
Питание
4 элемента типоразмера AA или внешний блок питания
Минимальное количество срабатываний
100 - 1500 срабатываний
Физические характеристики
Вес
350 г
Прочие особенности
Комплектация
вспышка, подставка, чехол, инструкция
Описание
Универсальная вспышка с ручным управлением мощностью. Подходит для всех камер со стандартным размером «горячего башмака», поддерживающих синхронизацию по центральному контакту. Также имеет PC-разъем для проводной синхронизации на выносе. Не поддерживает автоматическое управление мощностью, не поддерживает высокоскоростную синхронизацию. Имеет встроенный радиоприемник для дистанционного срабатывания от передатчиков YN560-TX, RF-603 или RF-602 (продаются отдельно). Недорогая компактная вспышка, которая подойдет, если вы умеете работать с ручным управлением (рекомендуем использовать экспонометр). Низкая цена позволяет приобрести сразу несколько вспышек, что может заменить более дорогостоящие студийные или генераторные импульсные осветители при работе на выезде.