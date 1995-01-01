Вспышка Yongnuo Speedlite YN-24EX Macro TTL для Canon
Код товара : УТ-00023465
Артикул : YN24EX
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
24
Коррекция вспышки
есть, +/- 3 EV, баланс между головками 8:1 - 1:1 - 1:8 c шагом 1/2 ступени
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/128
Поворот головки
60° внутрь, 30° наружу, 90° вверх, 90° вниз
Время полной перезарядки, min (с)
3 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Физические характеристики
Вес
998 г
Прочие особенности
Комплектация
кольца 52 мм, 58 мм, 67 мм, 72 мм, чехол
Описание
Вспышка Yongnuo YN-24EX уникальна тем, что может использоваться сразу в 3 видах: это 1) кольцевая вспышка, надевающаяся на объектив, 2) классическая накамерная вспышка и 3) 2 выносных вспышки для предметной съемки (при установке на настольные штативы, резьба 1/4"). Вспышка может работать в автоматическом (TTL) режиме. а также с ручной установкой мощности. Помимо импульсной вспышки внутри головки расположены светодиодные пилотные лампы с 2 уровнями мощности. В комплекте 4 переходных кольца: на 52 мм, 58 мм, 67 мм и 72 мм.
Есть синхронизационный PC порт для срабатывания на значительном выносе с камеры, а также вход для внешнего батарейного блока (ускоряет перезарядку).