Описание

Вспышка Yongnuo YN-24EX уникальна тем, что может использоваться сразу в 3 видах: это 1) кольцевая вспышка, надевающаяся на объектив, 2) классическая накамерная вспышка и 3) 2 выносных вспышки для предметной съемки (при установке на настольные штативы, резьба 1/4"). Вспышка может работать в автоматическом (TTL) режиме. а также с ручной установкой мощности. Помимо импульсной вспышки внутри головки расположены светодиодные пилотные лампы с 2 уровнями мощности. В комплекте 4 переходных кольца: на 52 мм, 58 мм, 67 мм и 72 мм.

Есть синхронизационный PC порт для срабатывания на значительном выносе с камеры, а также вход для внешнего батарейного блока (ускоряет перезарядку).