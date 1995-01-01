Фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony - это высококачественное устройство, предназначенное для использования при макросъемке на камерах Sony. Она позволяет получать яркие и четкие снимки при сложных условиях освещения и идеально подходит для профессиональных фотографов и любителей.

Основные характеристики:

Два кольца вспышки, расположенных на конце вспышки, которые обеспечивают равномерное освещение объекта съемки.

Широкий диапазон настроек яркости вспышки, который позволяет получать идеальное освещение при любых условиях съемки.

Встроенный диффузор, который позволяет получить более мягкое и равномерное освещение.

Поддержка TTL-автоматической экспозиции и ручной настройки экспозиции.

Возможность использования в качестве ведущей или ведомой вспышки.

Поддержка работы в режиме мастера или рабочей вспышки при использовании беспроводной связи.

Возможность использования в качестве светильника для видеосъемки.

Кроме того, фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony имеет компактный и легкий дизайн, что делает ее удобной для переноски и использования в полевых условиях. Она также поставляется с креплением для камеры и сумкой для хранения, что обеспечивает дополнительную защиту и удобство при транспортировке.

Другие характеристики, которые делают фотовспышку Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony отличным выбором:

Питание от четырех батареек АА, что обеспечивает длительное время работы.

Совместимость с большинством камер Sony.

Возможность настройки температуры цвета в диапазоне от 5600K до 200K, что позволяет создавать различные эффекты освещения.

Возможность использования в качестве мастер-вспышки для управления другими вспышками Yongnuo.

Таким образом, фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony является незаменимым инструментом для любого фотографа, который хочет получать идеальное освещение при макросъемке. Она обладает высокой функциональностью и качеством, что делает ее одним из лучших выборов на рынке фотооборудования.