Вспышка Yongnuo Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
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Характеристики
Описание
Фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony - это высококачественное устройство, предназначенное для использования при макросъемке на камерах Sony. Она позволяет получать яркие и четкие снимки при сложных условиях освещения и идеально подходит для профессиональных фотографов и любителей.
Основные характеристики:
- Два кольца вспышки, расположенных на конце вспышки, которые обеспечивают равномерное освещение объекта съемки.
- Широкий диапазон настроек яркости вспышки, который позволяет получать идеальное освещение при любых условиях съемки.
- Встроенный диффузор, который позволяет получить более мягкое и равномерное освещение.
- Поддержка TTL-автоматической экспозиции и ручной настройки экспозиции.
- Возможность использования в качестве ведущей или ведомой вспышки.
- Поддержка работы в режиме мастера или рабочей вспышки при использовании беспроводной связи.
- Возможность использования в качестве светильника для видеосъемки.
Кроме того, фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony имеет компактный и легкий дизайн, что делает ее удобной для переноски и использования в полевых условиях. Она также поставляется с креплением для камеры и сумкой для хранения, что обеспечивает дополнительную защиту и удобство при транспортировке.
Другие характеристики, которые делают фотовспышку Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony отличным выбором:
- Питание от четырех батареек АА, что обеспечивает длительное время работы.
- Совместимость с большинством камер Sony.
- Возможность настройки температуры цвета в диапазоне от 5600K до 200K, что позволяет создавать различные эффекты освещения.
- Возможность использования в качестве мастер-вспышки для управления другими вспышками Yongnuo.
Таким образом, фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony является незаменимым инструментом для любого фотографа, который хочет получать идеальное освещение при макросъемке. Она обладает высокой функциональностью и качеством, что делает ее одним из лучших выборов на рынке фотооборудования.