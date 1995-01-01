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Вспышка Yongnuo Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony

  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
  • Speedlite YN-14EX II/S Macro TTL для Sony
Код товара:УТ-00085065
Артикул:YN14EX II/S
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony - это высококачественное устройство, предназначенное для использования при макросъемке на камерах Sony. Она позволяет получать яркие и четкие снимки при сложных условиях освещения и идеально подходит для профессиональных фотографов и любителей.

Основные характеристики:

  • Два кольца вспышки, расположенных на конце вспышки, которые обеспечивают равномерное освещение объекта съемки.
  • Широкий диапазон настроек яркости вспышки, который позволяет получать идеальное освещение при любых условиях съемки.
  • Встроенный диффузор, который позволяет получить более мягкое и равномерное освещение.
  • Поддержка TTL-автоматической экспозиции и ручной настройки экспозиции.
  • Возможность использования в качестве ведущей или ведомой вспышки.
  • Поддержка работы в режиме мастера или рабочей вспышки при использовании беспроводной связи.
  • Возможность использования в качестве светильника для видеосъемки.

Кроме того, фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony имеет компактный и легкий дизайн, что делает ее удобной для переноски и использования в полевых условиях. Она также поставляется с креплением для камеры и сумкой для хранения, что обеспечивает дополнительную защиту и удобство при транспортировке.

Другие характеристики, которые делают фотовспышку Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony отличным выбором:

  • Питание от четырех батареек АА, что обеспечивает длительное время работы.
  • Совместимость с большинством камер Sony.
  • Возможность настройки температуры цвета в диапазоне от 5600K до 200K, что позволяет создавать различные эффекты освещения.
  • Возможность использования в качестве мастер-вспышки для управления другими вспышками Yongnuo.

Таким образом, фотовспышка Yongnuo YN-14EX II/S Macro для Sony является незаменимым инструментом для любого фотографа, который хочет получать идеальное освещение при макросъемке. Она обладает высокой функциональностью и качеством, что делает ее одним из лучших выборов на рынке фотооборудования.