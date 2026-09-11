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Вспышка Yongnuo YN-14EX II Macro TTL Sony (состояние 5-) (б/у)

  • YN-14EX II Macro TTL Sony (состояние 5-)
  • YN-14EX II Macro TTL Sony (состояние 5-)
  • YN-14EX II Macro TTL Sony (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097122
Артикул:б/у-НМ 2026-09-11/1
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00097122

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости
Пробег: нет информации
S/n: l8552925
Комплектация:
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.