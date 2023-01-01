Сетевой адаптер Yongnuo 12V 5A для YN168, YN300, YN600
Код товара : УТ-00024011
Артикул : 12V 5A EU PLUG
3 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Оригинальный сетевой адаптер Yongnuo для светодиодных осветителей определенных моделей. Вход: 100-240 В, 50/60 Гц, 1.5 А. Выход: 12 В, 5 А. Европейская вилка. Общая длина кабеля около 5 метров. Вес: 430 г. Совместимые модели: YN600 серия (YN608, YN600RGB, YN600 Air), YN300III, YN300Air, YN360, YN308, YN168, YN216, YN1410, YN160III.