Пульт дистанционного управления Yongnuo RS-801 N2 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073028
Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-27
Причина уценки:
5, нет следов эксплуатации.
290 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Yongnuo RS-801 N2 - Проводной пульт для зеркальных камер Sony серии A.
Код товара: 138028
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5, нет следов эксплуатации.
Комплектация: пульт, коробка .
Гарантия 90 дней.
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