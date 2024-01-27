Пульт дистанционного управления Yongnuo RS-801 N2 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073028 Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-27

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Задать вопрос Причина уценки: 5, нет следов эксплуатации. 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Yongnuo RS-801 N2 - Проводной пульт для зеркальных камер Sony серии A. Код товара: 138028

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5, нет следов эксплуатации.

Комплектация: пульт, коробка .

Гарантия 90 дней.

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