Компактное зарядное устройство для широко распространенных аккумуляторов Sony NP-F990 / NP-F970 / NP-F960 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F570 / NP-F550, а также для NP-FM50 / NP-FM55H / NP-FM500H / NP-FM70 / NP-FM90, и Panasonic VBD1 / VBD2 / V607U / V617U. Устройство работает от любого USB-источника с током 5В 2А, что позволяет заряжать батареи в дороге: от USB розеток в транспорте, автомобильных адаптеров, универсальных USB аккумуляторов и так далее. Имеется защита от перезаряда, перегрузки по мощности и току, от перегрева и короткого замыкания. Светодиодный индикатор питания покажет на какой стадии находится процесс: зеленый индикатор загорается при полной зарядке.