Зарядное устройство Yongnuo FB-DC-NP-FM50 dbl для NP-F
Код товара:УТ-00085068
Артикул:FB-DC-NP-FM50 dbl
Товар не найден
Описание
Двойное зарядное устройство для широко распространенных аккумуляторов Sony NP-F970 / NP-F960 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F570 / NP-F550, а также для NP-FM50 / NP-FM55H / NP-FM500H / NP-FM70 / NP-FM90, и Panasonic VBD1 / VBD2 / V607U / V617U. Имеется защита от перезаряда, перегрузки по мощности и току, от перегрева и короткого замыкания. Светодиодный индикатор питания покажет на какой стадии находится процесс: зеленый индикатор загорается при полной зарядке.