Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Yongnuo FB-DC-NP-FM50 dbl для NP-F

  • FB-DC-NP-FM50 dbl для NP-F
  • FB-DC-NP-FM50 dbl для NP-F
  • FB-DC-NP-FM50 dbl для NP-F
Код товара:УТ-00085068
Артикул:FB-DC-NP-FM50 dbl

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Двойное зарядное устройство для широко распространенных аккумуляторов Sony NP-F970 / NP-F960 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F570 / NP-F550, а также для NP-FM50 / NP-FM55H / NP-FM500H / NP-FM70 / NP-FM90, и Panasonic VBD1 / VBD2 / V607U / V617U. Имеется защита от перезаряда, перегрузки по мощности и току, от перегрева и короткого замыкания. Светодиодный индикатор питания покажет на какой стадии находится процесс: зеленый индикатор загорается при полной зарядке.