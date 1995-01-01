Зарядное устройство Yongnuo FB-DC-NP-FM50 dbl для NP-F

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Код товара: УТ-00085068 Артикул: FB-DC-NP-FM50 dbl Код товара: УТ-00085068 Артикул: FB-DC-NP-FM50 dbl Двойное зарядное устройство для широко распространенных аккумуляторов Sony NP-F970 / NP-F960 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F570 / NP-F550, а также для NP-FM50 / NP-FM55H / NP-FM500H / NP-FM70 / NP-FM90, и Panasonic VBD1 / VBD2 / V607U / V617U. Товар не найден Задать вопрос Описание Двойное зарядное устройство для широко распространенных аккумуляторов Sony NP-F970 / NP-F960 / NP-F750 / NP-F770 / NP-F570 / NP-F550, а также для NP-FM50 / NP-FM55H / NP-FM500H / NP-FM70 / NP-FM90, и Panasonic VBD1 / VBD2 / V607U / V617U. Имеется защита от перезаряда, перегрузки по мощности и току, от перегрева и короткого замыкания. Светодиодный индикатор питания покажет на какой стадии находится процесс: зеленый индикатор загорается при полной зарядке. Видео Наш обзор

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