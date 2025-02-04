Стандартный светосильный объектив подходит как для APS-C, так и для полнокадровых камер Canon. Новая версия обладает латунным байонетом (сам корпус по-прежнему пластиковый), также значительно увеличен ход кольца фокусировки при использовании ручного фокуса: с 45° до 120°. На кольцо фокусировки нанесена шкала дистанций. Минимальная дистанция фокусировки сократилась с 45 до 35 см, что обеспечивает более крупные планы.

Для фокусировки используется достаточно шумный микро-мотор (как в снятом с производства Canon EF 50mm f1/8 II), но зато кольцо фокусировки обладает прямой механической связью с блоком линз, в отличие от новых STM объективов Canon – это может быть полезно при использовании ручной фокусировки. Ограничитель хода кольца фокусировки при этом отсутствует. При фокусировки передняя часть объектива немного выезжает из корпуса, но не вращается – поляризационные фильтры можно использовать свободно.

Качество изображения традиционное для объективов со старыми оптическими схемами без особых элементов: на открытой диафрагме присутствуют аберрации и виньетирование, центр достаточно резкий для портретной съемки – на камерах APS-C формата резкий центр занимает большую площадь кадра. Оптимальная резкость достигается в диапазоне f/4 - f/8. Хроматические аберрации присутствуют. Размытие достаточно мягкое, скругленная 7-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света при диафрагме в пределах f/1.8 - f/2.8.

В целом, объектив подходит для начинающих фотографов, ищущих недорогой автофокусный и светосильный объектив для зеркальной камеры. Также может использоваться при съемке видео (желательно, с ручной фокусировкой). Для плавного автофокуса в видео советуем обратить внимание на более дорогой Canon EF 50mm f/1.8 STM. По сравнению с первой версией (Yongnuo AF 50mm f/1.8) этот объектив определенно лучше.