Объектив Yongnuo AF 50mm f/1.8, Canon EF
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Описание
Yongnuo AF 50mm f/1.8 представляет собой практически полную копию объектива Canon EF 50mm f/1.8 II: они очень похожи внешне, у них одинаковая оптическая схема, оба объектива используют для фокусировки микромотор (DC). Однако у версии Yongnuo диафрагма состоит из 7 лепестков, в то время как у Canon – всего из 5. Объектив полностью совместим с зеркальными камерами Canon EOS, включая полнокадровые модели. Высокая светосила позволяет фотографу творчески управлять глубиной резкости, выделяя главный объект и размывая фон. Поскольку в этой модели используется классическая схема («двойной объектив Гаусса») без специальных элементов, многие аберрации оптики остаются неисправленными, но для своей цены качество изображения можно назвать очень хорошим.
Yongnuo AF 50mm f/1.8 может успешно использоваться в качестве портретного объектива, в особенности для начинающих фотографов. Объектив компактный и легкий, его можно носить на камере целыми днями без появления усталости. Многослойное просветление снижает количество бликов и ореолов при съемке с ярким контровым светом.
Характеристики
- Байонет: Canon EF (35 мм)
- Фокусное расстояние: 50мм
- Относительное отверстие: f/1.8
- Минимальная диафрагма: f/22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
- Угол поля зрения: 46° / 27° / 40° (диагональный, вертикальный, горизонтальный)
- Конструкция объектива: 6 элементов в 5 группах
- Диаметр светофильтра: 52 мм
- Число лепестков диафрагмы: 7
- Физические характеристики
- Вес: 120 г
- Размеры: 73 х 55 мм
- Комплектация: крышки передняя и задняя