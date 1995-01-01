​Yongnuo AF 50mm f/1.8 представляет собой практически полную копию объектива Canon EF 50mm f/1.8 II: они очень похожи внешне, у них одинаковая оптическая схема, оба объектива используют для фокусировки микромотор (DC). Однако у версии Yongnuo диафрагма состоит из 7 лепестков, в то время как у Canon – всего из 5. Объектив полностью совместим с зеркальными камерами Canon EOS, включая полнокадровые модели. Высокая светосила позволяет фотографу творчески управлять глубиной резкости, выделяя главный объект и размывая фон. Поскольку в этой модели используется классическая схема («двойной объектив Гаусса») без специальных элементов, многие аберрации оптики остаются неисправленными, но для своей цены качество изображения можно назвать очень хорошим.

Yongnuo AF 50mm f/1.8 может успешно использоваться в качестве портретного объектива, в особенности для начинающих фотографов. Объектив компактный и легкий, его можно носить на камере целыми днями без появления усталости. Многослойное просветление снижает количество бликов и ореолов при съемке с ярким контровым светом.

Характеристики