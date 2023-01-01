Объектив Yongnuo AF 50mm f/1.8 для Canon EF
Код товара : УТ-00007908
Артикул : YN50MMF18C
7 300 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon EF
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Минимальная диафрагма
f/22
Угол поля зрения
46°
Конструкция объектива
6 элементов/5 групп
Физические характеристики
Вес
120 г
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
- Компактный стандартный объектив с прекрасными характеристиками
- Полностью электронное крепление объектива
- Гладкое размытие фона