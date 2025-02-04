Объектив 25mm f/1.7 от Youngnuo – это недорогой автофокусный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. По углу поля зрения и перспективным искажениям объектив относится к стандартным: он передает перспективу примерно так же, как ее видит человеческий глаз. Благодаря широкой максимальной диафрагме вы можете творчески управлять глубиной резкости и при необходимости сильно размывать фон. Качество размытия («боке») достаточно приятное, тем более с учетом цены объектива.

Объектив использует достаточно простую оптическую схему: 7 элементов в 6 группах, из них 2 асферических и 1 низкодисперсионный. Несмотря на наличие специальных элементов, вы сможете найти на изображении практически все известные виды аберраций: сферические (выражаются в том числе в немного «закрученном» боке), хроматические (пурпурная и зеленая кромки у контрастных объектов, в особенности при яркой контровой подсветке), бочкообразную дисторсию и виньетирование. На полностью открытой диафрагме объектив достаточно резок по центру, но для получения высокого контраста по всему полю изображения диафрагму нужно будет прикрыть на 1-2 ступени, до f/2.8 - f/4. Диафрагмирование также позволяет избавиться от большей части перечисленных выше аберраций.

Линейный шаговый STM мотор работает достаточно быстро и точно – некоторые затруднения могут возникнуть только при попытке снять что-нибудь в упор, с расстояния приблизительно 0.5 - 0.2 м.

Объектив выполнен в полностью пластиковом корпусе с металлическим байонетным соединением. На корпусе имеется переключатель AF / MF и кольцо ручной фокусировки, более ничего. Защита от пыли и влаги отсутствует.

Youngnuo 25mm f/1.7 может стать хорошим светосильным вариантом для начинающих фотографов: благодаря наличию эффективного автофокуса съемка с ним не вызывает затруднений, а цена очень доступна. Объектив можно использовать для съемки портретов, натюрмортов, предметной съемки, фотографирования еды и других сюжетов, для которых желательно красивое размытие заднего плана.