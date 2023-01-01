Описание

N25mm f/1.7 Prime Lens от Youngnuo — это объектив с фиксированным фокусным расстоянием со стандартным фокусным расстоянием для беззеркальных камер Micro Four Thirds.

Это эквивалент перспективы фокусного расстояния 50 мм для формата 35 мм.

Этот объектив стандартной длины подходит для съемки пейзажей, портретов, уличной фотографии, ночных сцен и съемки в помещении.

Яркая и светосильная диафрагма f/1,7 позволяет использовать ее в условиях слабого освещения и в сочетании с 7-лепестковой диафрагмой обеспечивает кремовое боке.

Высокоточный шаговый двигатель STM обеспечивает быструю, бесшумную и точную фокусировку, а кольцо фокусировки можно поворачивать для постоянной ручной фокусировки.

На тубусе объектива имеется переключатель фокусировки AF/MF, позволяющий выбирать автофокусировку или ручной режим фокусировки.