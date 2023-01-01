Чехол Vanguard Sevilla 6C розовый
Код товара : УТ-00002324
Артикул : SEVILLA 6C PINK
150 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
40 г
Вес (брутто), г
0.040
Вместимость
компактный цифровой фотоаппарат или смартфон
Размеры внутренние
107 х 63 х 16 мм
Описание
Мягкий текстильный чехол с карабином для компактного фотоаппарата или смартфона.