Штатив Manfrotto Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
Код товара:УТ-00007581
Артикул:MK290XTA3-3W
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см171
Безопасная нагрузка, кг4
Длина в сложенном виде, см70
Вес, г2520
Комплектация штативаС головкой
Головка3D (с тремя степенями свободы), Manfrotto 804
Пузырьковый уровеньЕсть
Количество секций3
Быстросъемная площадкаесть, 200PL
Диаметр ног26, 22.5, 19 мм
Углы наклона ног25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная нагрузкаштатив: 5 кг, головка: 4 кг
Минимальная высота42 см
Максимальная высота171 см
Высота со сложенной центральной штангой147.5 см
Длина в сложенном положении70 см
Материалалюминий, технополимеры
Вес2.52 кг
Описание
Новый штатив Manfrotto 290 Xtra - это комбинация прочности и инноваций. Это трехсекционный алюминиевый штатив с 3D-головкой. Ноги штатива имеют 4 угла наклона, от 25° до 88°, что позволяет опуститься практически на уровень земли. Замки ножек можно подтягивать, если они со временем станут плохо фиксировать. Обновленная 3D головка Manfrotto 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает высокую точность в создании кадра. Рабочей нагрузки этой головки хватит даже для среднеформатных камер. Основным нововведением этой головки стали втягивающиеся ручки, делающие транспортировку штатива более удобной. Головка выполнена из современного технополимера Adapto.