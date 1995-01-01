Новый штатив Manfrotto 290 Xtra - это комбинация прочности и инноваций. Это трехсекционный алюминиевый штатив с 3D-головкой. Ноги штатива имеют 4 угла наклона, от 25° до 88°, что позволяет опуститься практически на уровень земли. Замки ножек можно подтягивать, если они со временем станут плохо фиксировать. Обновленная 3D головка Manfrotto 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает высокую точность в создании кадра. Рабочей нагрузки этой головки хватит даже для среднеформатных камер. Основным нововведением этой головки стали втягивающиеся ручки, делающие транспортировку штатива более удобной. Головка выполнена из современного технополимера Adapto.