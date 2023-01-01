Штатив Manfrotto Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
Код товара : УТ-00007581
Артикул : MK290XTA3-3W
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D (с тремя степенями свободы), Manfrotto 804
Материал
алюминий, технополимеры
Углы наклона ног
25°, 46°, 66°, 88°
Максимальная высота
171 см
Высота со сложенной центральной штангой, см
147.5
Максимальная нагрузка
штатив: 5 кг, головка: 4 кг
Длина в сложенном положении
70 см
Диаметр ног
26, 22.5, 19 мм
Физические характеристики
Вес
2.52 кг
Вес (брутто), г
2.520
Описание
Новый штатив Manfrotto 290 Xtra - это комбинация прочности и инноваций. Это трехсекционный алюминиевый штатив с 3D-головкой. Ноги штатива имеют 4 угла наклона, от 25° до 88°, что позволяет опуститься практически на уровень земли. Замки ножек можно подтягивать, если они со временем станут плохо фиксировать. Обновленная 3D головка Manfrotto 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает высокую точность в создании кадра. Рабочей нагрузки этой головки хватит даже для среднеформатных камер. Основным нововведением этой головки стали втягивающиеся ручки, делающие транспортировку штатива более удобной. Головка выполнена из современного технополимера Adapto.