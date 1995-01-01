Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штатив Manfrotto Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой

  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
  • Xtra MK290XTA3-3W с 3D-головкой
Код товара:УТ-00007581
Артикул:MK290XTA3-3W

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Новый штатив Manfrotto 290 Xtra - это комбинация прочности и инноваций. Это трехсекционный алюминиевый штатив с 3D-головкой. Ноги штатива имеют 4 угла наклона, от 25° до 88°, что позволяет опуститься практически на уровень земли. Замки ножек можно подтягивать, если они со временем станут плохо фиксировать. Обновленная 3D головка Manfrotto 804 с быстросъемной площадкой обеспечивает высокую точность в создании кадра. Рабочей нагрузки этой головки хватит даже для среднеформатных камер. Основным нововведением этой головки стали втягивающиеся ручки, делающие транспортировку штатива более удобной. Головка выполнена из современного технополимера Adapto.