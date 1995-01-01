Графический планшет XP-Pen Deco LW, 25 х 16 см, Bluetooth, черный
Код товара : УТ-00072781
Артикул : IT1060B_BK
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Графический планшет большого размера с обновленным пером X3 Elite: чип X3 распознает 8192 уровня давления при нажатии, а ход наконечника сократился вдвое. Теперь отскок при каждом штрихе остался в прошлом, а по приятности тактильных ощущений стилус напоминает ручку или карандаш. Прорезиненный материал по краям в сочетании с износостойкой и ударопрочной конструкцией обеспечивает всестороннюю защиту от случайных повреждений. Модель LW имеет возможность соединения с компьютером по Bluetooth: располагайтесь так, как вам удобно, провода не будут мешать работе.
Более чуткий: чувствительность IAF выше в 10 раз
Новый умный чип X3 аккуратно распознает электромагнитные сигналы ручки и превращает их в цифровые сигналы, повышая точность передачи. За счет этого чувствительность IAF увеличивается в 10 раз* – достаточно нажима с усилием всего 3 грамма. Перо распознает 8192 уровней нажатия и наклоны до 60°.
Более реалистичный: короткий ход наконечника
За счет умного чипа X3 привычную пружинистую конструкцию стилуса заменил мощный интеллектуальный алгоритм. В результате продольный ход наконечника по сравнению с прошлыми моделями сократился наполовину (до 0.6 мм). Это сокращает движения вниз-вверх при каждом штрихе, снижает нагрузку на кисть и приближает стилус к классическому карандашу или шариковой ручке.
Срок службы стилуса увеличился вдвое
За счет продвинутого дизайна с умным чипом X3 и удаления громоздкой пружины внутренняя конструкция стилуса была значительно улучшена. По сравнению с прошлым поколением срок службы стилуса увеличился в 2 раза.
Более точное позиционирование
Цифровая передача сигнала позволяет рисовать без задержки и прерывания линий. Вы не пропустите ни один штрих.
Элегантный корпус с противоударной защитой:
При создании планшета был использован процесс литья под давлением в два цвета. Молдинг создает гладкую и изящную поверхность с привлекательной формой и естественно закругленными краями. Прорезиненный материал по краям в сочетании с износостойкой и ударопрочной конструкцией обеспечивает всестороннюю защиту от случайных повреждений.
8 горячих клавиш
Восемь горячих клавиш можно настроить в соответствии с необходимыми сочетаниями для различных команд, заменяя, таким образом, клавиатуру компьютера. Тактильно ощутимые выступы на клавишах позволяют быстро вслепую определить правильную даже в темноте, помогая ускорить рабочий процесс.
Впечатляющая совместимость
Графические планшеты Deco L и Deco LW поддерживают операционные системы Windows, Mac, Android, Chrome OS и Linux. Они работают с большинством программ для рисования, включая Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, GIMP, Krita, MediBang Paint, FireAlpaca, Blender и многие другие. Такая совместимость расширяет ваши творческие горизонты!
Комплектация
- 1 х графический планшет
- 1 х стилус X3 Elite
- 1 х Адаптер USB на USB-C
- 1 х Адаптер USB на Micro USB
- 1 х Bluetooth-приемник
- 10 х запасных наконечников
- 1 х USB кабель
- 1 x Зажим для замены наконечника
- 1 х краткое руководство пользователя
- 1 х гарантийный талон