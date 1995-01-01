Графический монитор-планшет XP-Pen Artist 12 Gen 2, 12" FHD IPS, синий
Код товара : УТ-00075707
Артикул : JPCD120FH_BE
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Графический монитор-планшет Artist 12 второго поколения поможет вам смело следовать своим мечтам и самовыражаться.
Ключевым отличием является новый стилус новой конструкции с чипом X3 Smart Chip. У него убрана пружинная часть, что увеличивает продолжительность жизни приблизительно вдвое. На порядок снизилось усилие для начальной активации стилуса (IAF): теперь оно составляет всего 3 г. Иными словами, нажимать на перо с усилием больше не требуется. Ход наконечника сокращен вдвое и теперь составляет всего 0.6 мм: это устраняет довольно неприятный эффект отскока в конце каждого штриха, который может испортить чистую линию. Благодаря новому чипу стилус перешел на цифровую передачу информации, что обеспечивает большую точность и защиту от радиопомех. Чувствительность осталась такой же высокой, как и раньше: перо распознает 8192 уровней нажатия и наклон до 60°.
Экран с диагональю 12" выполнен по технологии полного ламинирования без воздушных зазоров, что снижает расстояние между наконечником стилуса и соответствующей ему точке на экране: параллакс практически отсутствует. Технология IPS-ADS обеспечивает высокую точность цветопередачи: экран способен отображать 90% цветовой палитры NTSC, 127% sRGB или 94% Adobe RGB. Контрастность тоже достаточно высокая: 1000:1, а яркости вполне хватает для использования внутри помещений: 220 нит или кд/м2. Экран еще на заводе покрывают матовой пленкой, которая необходима для защиты от бликов. Ее немного шероховатая текстура напоминает поверхность бумаги, а отпечатки пальцев на ней, в отличие от глянцевых экранов, практически незаметны.
Планшет достаточно компактен: весь корпус лишь немногим больше обычного листа бумаги А4, что позволяет с легкостью брать его в дорогу. На тыльной стороне располагаются 4 резиновых накладки, которые предотвращают скольжение планшета по столу. Сбоку от экрана располагается 8 кнопок быстрого доступа, которые вы можете настроить по своему усмотрению. Планшет также можно развернуть на 180°, если вы рисуете левой рукой.
Вы также можете использовать Artist 12 в качестве обычного графического планшета (без монитора). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы она начала поочередно мигать синим и оранжевым. Экран погаснет и вы сможете использовать вместо него экран вашего ноутбука или настольного компьютера. Это удобно если планшетом пользуются несколько человек: не нужно покупать 2 разных устройства. К примеру, ребенку планшет с экраном будет гораздо удобнее. А если у вас дома и так стоит большой, хороший монитор, то вам, возможно, будет удобнее пользоваться им.
2 варианта подключения: в базовой комплектации идет кабель 3 в 1 с двумя коннекторами USB-A и коннектором HDMI. Вы также можете использовать дата-кабель USB-C 3. (не входит в комплект), чтобы подключить планшет в одно-единственное USB-C гнездо (USB-С порт на компьютере или смартфоне должен поддерживать интерфейс DisplayPort Alt Mode).
Графический монитор-планшет Artist 12 2 поколения совместим с системами ОС Windows (от 7 и выше), Mac OS X (10.10 и выше), Chrome OS (88 и выше), Linux и Android (необходима поддержка USB3.1 DisplayPort 1.2). Он совместим со множеством популярных программ, включая Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, Blender 3D и так далее.
Планшет выполняется в 4 цветовых вариантах: черный, зеленый, розовый и синий.
Совместимые телефоны:
- HUAWEI Mate 10
- HUAWEI Mate 10 Pro
- HUAWEI Mate 20
- HUAWEI Mate 20 Pro
- HUAWEI Mate 20 X
- HUAWEI Mate 30 Pro
- HUAWEI Mate 40
- HUAWEI Mate 40 pro
- HUAWEI Mate 30E Pro 5G
- HUAWEI P20
- HUAWEI P20 Pro
- HUAWEI P30
- HUAWEI P30 Pro
- HUAWEI P40
- HUAWEI P40 Pro
- HUAWEI P40 Pro+
- HUAWEI Mate 50
- HUAWEI Mate 50 Pro
- HUAWEI Mate 40E
- HUAWEI Mate 40 Pro+
- HUAWEI P50 Pro
- HUAWEI P50
- HUAWEI P50E
- HUAWEI Mate X2
- HUAWEI Mate Xs2
- HUAWEI Mate 50E
- HUAWEI Mate 40E Pro
- HUAWEI Mate 40 RS
- HUAWEI P50 Pocket
- Honor Note10
- Honor V20
- Honor 30pro+
- Honor Magic4
- Honor Magic4 Pro
- Samsung Galaxy A90 5G
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy Note10+ 5G
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 FE 5G
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy S21 FE
- Samsung Galaxy S21 ultra
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy Note20
- Samsung Galaxy Note20 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Samsung Galaxy Tab S5e
- Samsung Galaxy S21+
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold4
- Samsung W22
- Samsung W21
- Samsung W20
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S7+
- Samsung Galaxy Tab S6