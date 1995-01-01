Описание

Графический монитор-планшет Artist 12 второго поколения поможет вам смело следовать своим мечтам и самовыражаться.

Ключевым отличием является новый стилус новой конструкции с чипом X3 Smart Chip. У него убрана пружинная часть, что увеличивает продолжительность жизни приблизительно вдвое. На порядок снизилось усилие для начальной активации стилуса (IAF): теперь оно составляет всего 3 г. Иными словами, нажимать на перо с усилием больше не требуется. Ход наконечника сокращен вдвое и теперь составляет всего 0.6 мм: это устраняет довольно неприятный эффект отскока в конце каждого штриха, который может испортить чистую линию. Благодаря новому чипу стилус перешел на цифровую передачу информации, что обеспечивает большую точность и защиту от радиопомех. Чувствительность осталась такой же высокой, как и раньше: перо распознает 8192 уровней нажатия и наклон до 60°.

Экран с диагональю 12" выполнен по технологии полного ламинирования без воздушных зазоров, что снижает расстояние между наконечником стилуса и соответствующей ему точке на экране: параллакс практически отсутствует. Технология IPS-ADS обеспечивает высокую точность цветопередачи: экран способен отображать 90% цветовой палитры NTSC, 127% sRGB или 94% Adobe RGB. Контрастность тоже достаточно высокая: 1000:1, а яркости вполне хватает для использования внутри помещений: 220 нит или кд/м2. Экран еще на заводе покрывают матовой пленкой, которая необходима для защиты от бликов. Ее немного шероховатая текстура напоминает поверхность бумаги, а отпечатки пальцев на ней, в отличие от глянцевых экранов, практически незаметны.

Планшет достаточно компактен: весь корпус лишь немногим больше обычного листа бумаги А4, что позволяет с легкостью брать его в дорогу. На тыльной стороне располагаются 4 резиновых накладки, которые предотвращают скольжение планшета по столу. Сбоку от экрана располагается 8 кнопок быстрого доступа, которые вы можете настроить по своему усмотрению. Планшет также можно развернуть на 180°, если вы рисуете левой рукой.

Вы также можете использовать Artist 12 в качестве обычного графического планшета (без монитора). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы она начала поочередно мигать синим и оранжевым. Экран погаснет и вы сможете использовать вместо него экран вашего ноутбука или настольного компьютера. Это удобно если планшетом пользуются несколько человек: не нужно покупать 2 разных устройства. К примеру, ребенку планшет с экраном будет гораздо удобнее. А если у вас дома и так стоит большой, хороший монитор, то вам, возможно, будет удобнее пользоваться им.

2 варианта подключения: в базовой комплектации идет кабель 3 в 1 с двумя коннекторами USB-A и коннектором HDMI. Вы также можете использовать дата-кабель USB-C 3. (не входит в комплект), чтобы подключить планшет в одно-единственное USB-C гнездо (USB-С порт на компьютере или смартфоне должен поддерживать интерфейс DisplayPort Alt Mode).

Графический монитор-планшет Artist 12 2 поколения совместим с системами ОС Windows (от 7 и выше), Mac OS X (10.10 и выше), Chrome OS (88 и выше), Linux и Android (необходима поддержка USB3.1 DisplayPort 1.2). Он совместим со множеством популярных программ, включая Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, Blender 3D и так далее.

Планшет выполняется в 4 цветовых вариантах: черный, зеленый, розовый и синий.

Совместимые телефоны: